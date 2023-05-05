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HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2023, hangi günler kutlanır? Hıdırellez ritüelleri neler, nasıl dilek dilenir? İşte Hıdırellez gelenekleri...

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#Hıdrellez Ritüelleri#Hıdrellez Ne Zaman Başlıyor Ve Bitiyor#Hıdrellez Nasıl Kutlanır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 12:00

Hıdırellez bugün mü, ne zaman başlıyor sorularının yanıtı merak konusu oldu. Baharın müjdeleyici Hıdırellez ritüelleri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. farklı kültürlerde doğanın uyanışı, bereket ve bolluğun tarihsel bir simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez Bayramı her sene Mayıs ayında kutlanıyor. Hıdırellez'de çeşitli etkinlikler düzenlenmesinin yanı sıra dilek dileme ritüelleri de gerçekleştirilecek, her sene olduğu gibi bu sene de kağıda çizilen dilekler gül ağacı altına bırakılacak. Peki Hıdırellez bugün mü, ne zaman başlıyor ve bitiyor? Hıdırellez ritüelleri neler? İşte ayrıntılar...

1/4HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2023, hangi günler kutlanır Hıdırellez ritüelleri neler, nasıl dilek dilenir İşte Hıdırellez gelenekleri...

Hıdrellez, kışın sona ermesinin ve tabiatın uyanışının simgesi olarak kabul edilir. Hıdrellez Bayramı veya Hıdrellez Günü'nde Anadolu'nun bazı bölgelerinde duaların, isteklerin ve dileklerin kabulü için çeşitli ritüeller gerçekleştirilir. Peki Hıdrellez ritüelleri neler? Hıdrellez ritüelleri ne zaman ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2/4BUGÜN HIDRELLEZ Mİ

BUGÜN HIDRELLEZ Mİ?

Hıdrellez her sene 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. Baharın müjdeleyicisi Hıdrellez 5 Mayıs Cuma günü başlayıp, 6 Mayıs Cumartesi sona erecek.

3/4HIDRELLEZ RİTÜELLERİ NELER

HIDRELLEZ RİTÜELLERİ NELER?

Hıdrellez'de baht açma törenleri oldukça yaygın olarak uygulanır. Talih ve kısmet açtırmak isteyen genç kız ve kadınlardan yüzük, küpe gibi eşyalarını çömleğe atmaları istenir ve çömleğin üzerine su eklenerek ağzı kapatılır. Kapalı çömlek bir gece boyunca bir gül ağacının dibinde bekletilir. Ertesi günü bir araya toplanan kadınlar, çömleği ortaya koyarak maniler eşliğinde eşyaları çıkarmaya başlarlar. Bu törene İstanbul ve çevresinde “baht açma”, Denizli ve çevresinde “bahtiyar”, Yörük ve Türkmenlerde “mantıfar”, Balıkesir ve çevresinde “dağara yüzük atma”, Edirne ve çevresinde “niyet çıkarma”, Erzurum’da “mani çekme” adı verilir.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yörük köylerinde bir yıllık yoğurt mayası, Hıdırellez ve bu günü takip eden 2 gün süresince sabah ezanı ile tan ağarması arasındaki sürede doğadaki bitkilerin üzerinden toplanan çiy tanelerinden sağlanır.

Trabzon-Şalpazarı İlçesi'nde maya katılmadan yoğurt yapılır. Mayalama sıcaklığındaki sütün içine besmeleyle bir tahta kaşık konur. Bu şekilde elde edilen maya bir yıl kullanılır ve gelecek yıl tekrar değiştirilir.

4/4HIDRELLEZDE NASIL VE NE ZAMAN DİLEK DİLENİR

HIDRELLEZ'DE NASIL VE NE ZAMAN DİLEK DİLENİR?

Hıdırellez dilekleri, geleneklere göre 5 Mayıs akşamı başlayıp 6 Mayıs gününe kadar devam ediyor.

Hıdrellez'de dilekler de 5 Mayıs akşamı dilekler gül ağacına asılır. 6 Mayıs sabahı da erken saatlerde toplanır ve ardından suya bırakılır.

Hıdrellez gecesi istenen dilekler bir kağıda çizilir (Örneğin ev isteniyorsa ev resmi çizilir) ve gül ağacına asılır ya da altına yerleştirilir.

Ayrıca diğer diler dileme biçimlerinden biri de Hıdırellez akşamı gül ağacına para da asmak. Gül ağacına asılan para ve dilekler 6 Mayıs sabahı erken saatlerde toplanır. Para cüzdana konur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Dilek çizilen kağıt ise suya bırakılır.

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