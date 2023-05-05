Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Hıdırellez dilek, dua, yoğurt mayalama ve çeşitli ritüellerle günümüze kadar gelmiş bir gelenektir. Bunlardan biri de Hıdırellez gül ağacı ritüelidir. Peki, Hıdırellez gül ağacı ritüeli nasıl yapılır, gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür? Dilek suya ne zaman atılır?