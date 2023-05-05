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Hıdırellez gül ağacı ritüeli nasıl yapılır, gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür?

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#Hıdırellez Gül Ağacı Ritüeli#Hıdırellez Duası#Hıdırellez Gelenekleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 10:30

Hıdırellez, Anadolu'dan günümüze kadar uzanan bayramlardan biridir. Türkiye'de 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri ile birlikte bu yıl da heyecanla kutlanıyor. Baharın gelişini temsil eden bu güzel günde Hıdırellez gül ağacı ritüeli en çok dikkat çekenlerden biri oluyor. Hıdırellez dileği kağıtlara çiziliyor ve gül ağacına gömülüyor. Peki, Hıdırellez gül ağacı ritüeli nasıl yapılır, gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür? İşte Hıdırellez dilek, duası ve gül ağacı ritüeli ile ilgili merak edilenler...

1/3Hıdırellez gül ağacı ritüeli nasıl yapılır, gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Hıdırellez dilek, dua, yoğurt mayalama ve çeşitli ritüellerle günümüze kadar gelmiş bir gelenektir. Bunlardan biri de Hıdırellez gül ağacı ritüelidir. Peki, Hıdırellez gül ağacı ritüeli nasıl yapılır, gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür? Dilek suya ne zaman atılır?

2/3HIDIRELLEZ GÜL AĞACI RİTÜELİ NASIL YAPILIR

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI RİTÜELİ NASIL YAPILIR?

Ev, bağ, bahçe isteyenler herhangi bir yere istediklerinin küçük bir modelini yaparak; altın ve benzeri ziynet eşyası isteyenler ağaç yapraklarını kollarına veya boyunlarına takarak isteklerine kavuşacaklarına inanır. Hıdrellez dilekleri gül ağacının altına Hıdırellez duası ile gömülür. Hıdırellez gömülen dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır ve akan suya bırakılır.

Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs 2021 sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

3/3HIDIRELLEZ DUASI

HIDIRELLEZ DUASI

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

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#Hıdırellez Gül Ağacı Ritüeli#Hıdırellez Duası#Hıdırellez Gelenekleri