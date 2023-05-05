Hıdırellez gül ağacı ritüeli nasıl yapılır, gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür?

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI RİTÜELİ NASIL YAPILIR?

Ev, bağ, bahçe isteyenler herhangi bir yere istediklerinin küçük bir modelini yaparak; altın ve benzeri ziynet eşyası isteyenler ağaç yapraklarını kollarına veya boyunlarına takarak isteklerine kavuşacaklarına inanır. Hıdrellez dilekleri gül ağacının altına Hıdırellez duası ile gömülür. Hıdırellez gömülen dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır ve akan suya bırakılır.

Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs 2021 sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.