Hayırlı Cumalar sözleri ile resimli Cuma mesajları 2020 seçenekleri!

En güzel ve resimli Cuma mesajları ile güne başlamak isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden en güzel Cuma sözleri seçeneklerini araştırıyor. Hayırlı Cumalar dilekleri için ayetli seçenekleri değerlendirmek isteyen vatandaşların yanı sıra İnstagram gibi platformlarda paylaşım yapmak isteyenler için ise resimli Cuma mesajları gündemde yer alacak. İşte, Cuma mesajları ve sözleri için kullanabileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı Cuma mesajları seçenekleri



CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ



Günün ilk saatlerinde resimli Cuma mesajları aracılığıyla mübarek günü tebrik etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel Cuma mesajları seçenekleri için araştırmalarını yapıyor. İşte, Cuma mesajları için kullanabileceğiniz birbirinden anlamlı Cuma mesajları seçenekleri



Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)



Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.



"Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. " (Müslim, Salât, 222)



Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.



Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…



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