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Havalar ne zaman serinleyecek? Uzmanlardan klima kullanımı hakkında önemli uyarılar

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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 20:17

Havalar ne zaman serinleyecek sorusu merakla araştırılırken, uzmanlardan da önemli uyarlar geldi. Sıcak havanın etkisiyle birlikte evlerde, iş yerlerinde ve arabalarda klima kullanımı gittikçe artıyor. Klimaların uzun süre ve kontrolsüz kullanımının sağlık sorunlarına zemin hazırladığını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aygün Gür, KOAH, astım gibi akciğer hastalığı bulunan kişilerin hastalıkları şiddetlenebilir. Klima kullanımlarında mutlaka arada camların açılarak ortamın havalandırılması ve klimanın üflediği havaya direkt maruz kalınmaması gerekir dedi. Uzun süre soğuk ve kuru havaya maruz kalan kişilerde üst solunum yolu ve akciğer hastalıklarının ortaya çıktığını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aygün Gür, Klimalar doğru kullanıldığında insanlara sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlarken, alerjik yapılı kişilerde klimanın üflediği soğuk hava ve ortama yaydığı tozlar şiddetli öksürük ve astım krizlerini tetikleyebiliyor. Klima kullanımına bağlı olarak en sık görülen solunum yolu hastalıklar sinüzit ve bronşit diye konuştu. İşte, hava durumu ve klima kullanımı hakkında detaylı bilgiler

1/4Havalar ne zaman serinleyecek Uzmanlardan klima kullanımı hakkında önemli uyarılar

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları hakkında şu detaylar verildi; "Halen ülkemizin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13.08.2023 Pazar gününden itibaren etkisini arttırarak, diğer bölgelerimizde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizdeki günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olacağı tahmin ediliyor. (°C);

Ankara : 33-38
İstanbul : 28-29
İzmir : 32-34
Kayseri : 37-40
Adana : 38-45
Hatay : 36-42
Mersin : 36-43
Kahramanmaraş: 38-45
Osmaniye : 38-45
Konya : 38-40
Eskişehir : 37-41
Kırıkkale : 39-41
Bolu : 34-38
Karabük : 37-40
Amasya : 35-38
Malatya : 40-43
Elâzığ : 40-41
Tunceli : 40-41
Bingöl : 38-40
Muş : 38-39
Hakkâri : 34-37
Diyarbakır : 43-44
Gaziantep : 39-43
Adıyaman : 39-44
Şanlıurfa : 41-45
Batman : 43-45
Şırnak : 39-40
Kilis : 42-46

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

2/4KLİMA YOLU İLE İNSANA BULAŞAN ÇEŞİTLİ MİKROORGANİZMALAR DA BULUNUYOR

KLİMA YOLU İLE İNSANA BULAŞAN ÇEŞİTLİ MİKROORGANİZMALAR DA BULUNUYOR

Klima kullanımına bağlı olarak gerçekleşen solunum yolu hastalıklarının yanı sıra klima yolu ile insana bulaşan çeşitli mikroorganizmalar ve mantarlar da bulunduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Gür, Klima; KOAH, astım gibi akciğer hastalığı bulunan kişilerin kolaylıkla enfeksiyon kapmalarına ve hastalıklarının alevlenmesine yol açabiliyor. Halk arasında, klima hastalığı olarak bilinen Lejyoner hastalığı, bir çeşit akciğer enfeksiyonu olup yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendisini gösteriyor ifadelerini kullandı.

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3/4İÇ VE DIŞ ORTAM ISI FARKI 8-10 DERECEYİ GEÇMEYECEK ŞEKİLDE AYARLANMALI

İÇ VE DIŞ ORTAM ISI FARKI 8-10 DERECEYİ GEÇMEYECEK ŞEKİLDE AYARLANMALI

Klima kullanılırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Gür, Klimaların periyodik olarak bakımları yapılmalı ve filtreleri sık aralıklarla temizlenmelidir. En uygun sıcaklık 24-25 derece olup, önemli detaylardan biri de iç ve dış ortam ısı farkı 8-10 dereceyi geçmeyecek şekilde ayarlanmalı ve nem oranı da yüzde 40-50 olmalı. Ortamın hızlı soğutulması öksürük, nefes darlığı gibi şikâyetlere yol açabilir. Bu nedenle de ortam yavaş bir şekilde soğutulmalı. Klima çalışırken mutlaka arada camlar açılarak ortam havalandırılmalı ve klimanın üflediği havaya direkt maruz kalınmamalıdır diye konuştu.

4/4Havalar ne zaman serinleyecek Uzmanlardan klima kullanımı hakkında önemli uyarılar

Klima kullanımının astımlı ve alerjik hastalar açısından bazı riskleri bulundurduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Gür, Yüksek sıcaklık ve nem oranı riskleri göz ardı edilemez. Dolayısıyla da bu hastalar belirtilen kurallara dikkat ederek klimaları bilinçli ve uygun şekilde kullanabilirler dedi.

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