Havalar ne zaman serinleyecek? Uzmanlardan klima kullanımı hakkında önemli uyarılar

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları hakkında şu detaylar verildi; "Halen ülkemizin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13.08.2023 Pazar gününden itibaren etkisini arttırarak, diğer bölgelerimizde de etkili olacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.



Önümüzdeki günlerde bazı illerimizdeki günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olacağı tahmin ediliyor. (°C);



Ankara : 33-38

İstanbul : 28-29

İzmir : 32-34

Kayseri : 37-40

Adana : 38-45

Hatay : 36-42

Mersin : 36-43

Kahramanmaraş: 38-45

Osmaniye : 38-45

Konya : 38-40

Eskişehir : 37-41

Kırıkkale : 39-41

Bolu : 34-38

Karabük : 37-40

Amasya : 35-38

Malatya : 40-43

Elâzığ : 40-41

Tunceli : 40-41

Bingöl : 38-40

Muş : 38-39

Hakkâri : 34-37

Diyarbakır : 43-44

Gaziantep : 39-43

Adıyaman : 39-44

Şanlıurfa : 41-45

Batman : 43-45

Şırnak : 39-40

Kilis : 42-46



Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.