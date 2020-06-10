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Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 16:22,

Hangi ülkelere uçuş yasağı kalktı? İşte uçuş yasağı kalkan ülkeler

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yurt içi gibi yurt dışına da seyahat yasakları kalkmaya başladı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi yurt dışı uçuş tarihleri hakkında önemli bir açıklamada bulundu ve THY’nin resmi sayfası üzerinden uçuş yasağı kalkan ülkeler paylaşıldı. Peki, Hangi ülkelere uçuş yasağı kalktı? İşte uçuş yasağı kalkan ülkeler…

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1 Haziran itibarı ile yurt içinde seyahat yasağı kalkmış, otobüs ve uçak seferleri başlamıştı. Art ardına yapılan açıklamalar ardından gözler yurt dışı uçuşlarının başlayacağı tarihe çevrilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu kademeli olarak tam 40 ülkeye seferlerin başlayacağını bildirmişti. THY Genel Müdürü Ekşi konu hakkında açıklama yaptı ve tarih verdi. Öte yandan uçuş yasağı kalkan ülkeler paylaşıldı.

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan yurt dışı uçuşlarıyla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. THY Genel Müdürü Ekşi: "Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor. Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye WEB sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz." dedi.

3THY’DEN “Yurt Dışı Seferlerimiz Yeniden Başlıyor” DUYURUSU
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THY’DEN “Yurt Dışı Seferlerimiz Yeniden Başlıyor” DUYURUSU

“Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte 11 Haziran 2020* tarihinden itibaren yurt dışı uçuşlarımıza başlıyoruz. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarımız için hazırız!11 Haziran’dan itibaren kademeli olarak artacak olan dış hat uçuşlarına ait tarife bilgilerimizi inceleyerek seyahat planlarınızı yapmaya hemen başlayabilirsiniz.Seyahat engellerinin kalkması, otoritelerin vereceği izinler doğrultusunda yeniden planlanan güncel sefer bilgilerine alttaki tablodan ulaşabilirsiniz.”

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KALKIŞ

VARIŞ

BAŞLANGIÇ TARİHİ*

İstanbul
(Sabiha Gökçen)

Amsterdam

11 Haz

İstanbul
(Sabiha Gökçen)

Düsseldorf

11 Haz

İstanbul
(Sabiha Gökçen)

Frankfurt

11 Haz

İstanbul
(Sabiha Gökçen)

Berlin

11 Haz

İstanbul
(Sabiha Gökçen)

Stuttgart

11 Haz

İstanbul
(Sabiha Gökçen)

Münih

11 Haz

İstanbul
(Sabiha Gökçen)

Londra

11 Haz

İstanbul
(Sabiha Gökçen)

Brüksel

15 Haz

İstanbul
(Sabiha Gökçen)

Paris

15 Haz

İstanbul
(Sabiha Gökçen)

Viyana

16 Haz

Ankara Esenboğa Çıkışlı/Varışlı Yurt Dışı Uçuşlarımız

KALKIŞ

VARIŞ

BAŞLANGIÇ TARİHİ*

Ankara

Berlin

11 Haz

Ankara

Frankfurt

12 Haz

Ankara

Paris

16 Haz

Ankara

Stokholm

17 Haz

Ankara

Kopenhag

28 Haz

 

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