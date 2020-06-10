Hangi ülkelere uçuş yasağı kalktı? İşte uçuş yasağı kalkan ülkeler
Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yurt içi gibi yurt dışına da seyahat yasakları kalkmaya başladı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi yurt dışı uçuş tarihleri hakkında önemli bir açıklamada bulundu ve THY’nin resmi sayfası üzerinden uçuş yasağı kalkan ülkeler paylaşıldı. Peki, Hangi ülkelere uçuş yasağı kalktı? İşte uçuş yasağı kalkan ülkeler…
1 Haziran itibarı ile yurt içinde seyahat yasağı kalkmış, otobüs ve uçak seferleri başlamıştı. Art ardına yapılan açıklamalar ardından gözler yurt dışı uçuşlarının başlayacağı tarihe çevrilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu kademeli olarak tam 40 ülkeye seferlerin başlayacağını bildirmişti. THY Genel Müdürü Ekşi konu hakkında açıklama yaptı ve tarih verdi. Öte yandan uçuş yasağı kalkan ülkeler paylaşıldı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan yurt dışı uçuşlarıyla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. THY Genel Müdürü Ekşi: "Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor. Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye WEB sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz." dedi.
THY’DEN “Yurt Dışı Seferlerimiz Yeniden Başlıyor” DUYURUSU
“Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte 11 Haziran 2020* tarihinden itibaren yurt dışı uçuşlarımıza başlıyoruz. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarımız için hazırız!11 Haziran’dan itibaren kademeli olarak artacak olan dış hat uçuşlarına ait tarife bilgilerimizi inceleyerek seyahat planlarınızı yapmaya hemen başlayabilirsiniz.Seyahat engellerinin kalkması, otoritelerin vereceği izinler doğrultusunda yeniden planlanan güncel sefer bilgilerine alttaki tablodan ulaşabilirsiniz.”
KALKIŞ
VARIŞ
BAŞLANGIÇ TARİHİ*
İstanbul
Amsterdam
11 Haz
İstanbul
Düsseldorf
11 Haz
İstanbul
Frankfurt
11 Haz
İstanbul
Berlin
11 Haz
İstanbul
Stuttgart
11 Haz
İstanbul
Münih
11 Haz
İstanbul
Londra
11 Haz
İstanbul
Brüksel
15 Haz
İstanbul
Paris
15 Haz
İstanbul
Viyana
16 Haz
Ankara Esenboğa Çıkışlı/Varışlı Yurt Dışı Uçuşlarımız
KALKIŞ
VARIŞ
BAŞLANGIÇ TARİHİ*
Ankara
Berlin
11 Haz
Ankara
Frankfurt
12 Haz
Ankara
Paris
16 Haz
Ankara
Stokholm
17 Haz
Ankara
Kopenhag
28 Haz