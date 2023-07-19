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HAKİM SAVCI ATAMALARI 2023 LİSTESİ SORGULAMA || Yeri değişen hakim ve savcılar kimler? HSK yer değiştirme ve atamaları isim listesi 2023

Güncelleme Tarihi:

#Hakim Savcı Atamaları 2023#Yeri Değişen Hakim Ve Savcılar#Hakim Savcı Atama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 12:55

Hakim ve savcı yer değişikliği ve atama listesi 2023 belli oldu. Uzun süredir beklenen hakim ve savcı kararnamesi 2023 yayımlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" açıklamasını yaptı. HSK Kararnamesiyle 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK yer değiştirme ve atamaları isim listesi 2023 sorgulama www.hsk.gov.tr üzerinden gerçekleşecek. İşte, yeri değişen hakim ve savcılar kimler? İşte hakim savcı atamaları 2023 listesi!

1/4HAKİM SAVCI ATAMALARI 2023 LİSTESİ SORGULAMA || Yeri değişen hakim ve savcılar kimler HSK yer değiştirme ve atamaları isim listesi 2023

HSK yer değiştirme ve atama listesi 2023 erişime açıldı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2023 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı. Hakim ve savcı yer değişikliği atamaları ile 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Peki, görev yeri değişen hakim ve savcılar kimler, hangileri? İşte, HSK yer değiştirme ve atamaları isim listesi 2023

2/4ADALET BAKANI TUNÇ DUYURDU

ADALET BAKANI TUNÇ DUYURDU!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun.

Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim.

Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.

 

3/4HAKİM VE SAVCI YER DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA LİSTESİ

HAKİM VE SAVCI YER DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA LİSTESİ

Adli ve İdari Yargı 2023 Yılı Ana Kararnamelerine İlişkin Duyuru şu şekilde;

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2023 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır.

Kararname sonrası adlî ve idari yargıda boş kalan kadrolara kura kararnamesi ile atamalar yapılacaktır. Eşi aday olan meslektaşlarımızın eş durumuna bağlı atamaları kura kararnamesinden sonra yapılacaktır.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 20 Temmuz 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

4/4HAKİM SAVCI ATAMALARI 2023 LİSTESİ SORGULAMA || Yeri değişen hakim ve savcılar kimler HSK yer değiştirme ve atamaları isim listesi 2023

Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.)

Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir.

Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan, kararnamenin yeniden inceleme talepleri sonuçlandıktan sonra ayrıca yapılacaktır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

HAKİM VE SAVCI ATAMA YERLERİ SORGULAMA EKRANI

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