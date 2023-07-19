HAKİM SAVCI ATAMALARI 2023 LİSTESİ SORGULAMA || Yeri değişen hakim ve savcılar kimler? HSK yer değiştirme ve atamaları isim listesi 2023

HSK yer değiştirme ve atama listesi 2023 erişime açıldı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2023 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı. Hakim ve savcı yer değişikliği atamaları ile 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Peki, görev yeri değişen hakim ve savcılar kimler, hangileri? İşte, HSK yer değiştirme ve atamaları isim listesi 2023