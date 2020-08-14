Güneş patlaması nedir, ne zaman olacak 2020? Güneş patlamasının dünyaya etkileri konuşuluyor!

Bilim adamları, NASA'nın ‘Solar Dynamics Gözlemevi’ yardımıyla Güneş'teki patlamaları başarıyla tahmin edebilen yeni bir model geliştirdi. Yapılan açıklamaya göre, Güneş'te gezegenimize doğru dönecek ve büyük güçlü patlamalara neden olabilecek devasa bir güneş lekesi var. Güneş patlamasının ne zaman olacağına dair net bir bilgi verilmedi. Peki, Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması ve Güneş lekesi hakkında bilgiler...



GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?



Bilim insanları Güneş’te gözlemlenen ve Mars büyüklüğündeki bir lekenin Dünya’ya doğru döndüğünün açıkladı. AR2770 olarak adlandırılan lekenin Mars'ın genişliğinde bir 'birincil karanlık çekirdeğe' sahip olduğu belirtildi.