GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Canlı altın fiyatları 27 Temmuz 2023

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
ALTIN (TL/GR)
1.712,271.712,570,35%12:25
22 Ayar Bilezik
1.566,731.575,03-0,27%12:24
Altın (ONS)
1.975,561.975,860,20%12:39
Altın ($/kg)
63.208,0063.219,000,19%12:25
Altın (Euro/kg)
70.390,0070.402,000,19%12:25
Cumhuriyet Altını
11.405,0011.577,000,24%12:25
Yarım Altın
5.566,005.640,00-0,25%12:24
Çeyrek Altın
2.791,002.819,00-0,28%12:25
Reşat Altını
11.437,4711.609,950,53%12:25
Kulplu Reşat Altını
11.439,6911.612,200,55%12:25
22 Ayar Altın TL/Gr
1.561,421.650,58-0,24%12:24
18 Ayar Altın TL/Gr
1.249,961.250,180,35%12:25
14 Ayar Altın TL/Gr
951,921.130,88-0,26%12:25
Kapalicarsi Ziynet 2.5
27.506,0527.961,370,20%12:22
Kapalı Çarşı Beşli Altın
55.699,7556.818,050,20%12:22
Gremse Altın
27.484,3528.128,570,12%12:25
Ata Altın
11.346,2411.639,090,20%12:22
Tam Altın
11.002,4211.225,870,20%12:22
Külçe Altın ($)
63.350,0063.400,000,38%12:25