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GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Canlı altın fiyatları 27 Temmuz 2023

Güncelleme Tarihi:

#Canlı Altın Fiyatları#Çeyrek Altın#Gram Altın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 12:44

Canlı altın fiyatlarında son durum Fed’in faiz kararı sonrası merak ediliyor. ONS altın 1975 dolar seviyesine yükselirken gözler gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına çevrildi. ABD Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Altın fiyatları Fed'den sonra hareketlilik göstermeye başladı. Fed faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5,50'ye çıkardı. Yatırımcılar ise Türk Lirası, Döviz ve Euro gibi yatırımlarını altında değerlendirmek için canlı altın fiyatlarına odaklanmış durumda. Powell'ın açıklamaları sonrasında dolar küresel piyasalarda güç kaybetti. Bu gelişmelerin ardından gram altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları araştırılıyor. Peki Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Temmuz Canlı altın fiyatları…

1/4GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR Canlı altın fiyatları 27 Temmuz 2023



Bugün altın ne kadar, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Altının gün içerisinde çizeceği grafiğe göre alım ve satım işlemi yapacak yatırımcılar, güncel fiyatları takip ediyor. Ons altın güne 1971 dolardan başlarken şu sıralar 1975 dolar seviyesine çıktı. Gram altın bir önceki kapanış gününe göre 0.46 artış gösterdi. Çeyrek altın fiyatlarında ise dalgalanmalar devam ediyor. Cumhuriyet Altını 11.160 liradan işlem görüyor. Yarım altın ise 5.571 lira oldu. Reşat altını 11.192 TL, Tam altın fiyatı ise 10.995,48 TL oldu. Öğle saatlerinde altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Peki Gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 27 Temmuz canlı ve güncel altın fiyatı

2/4BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ALTIN (TL/GR)
1.712,271.712,570,35%12:25
22 Ayar Bilezik
1.566,731.575,03-0,27%12:24
Altın (ONS)
1.975,561.975,860,20%12:39
Altın ($/kg)
63.208,0063.219,000,19%12:25
Altın (Euro/kg)
70.390,0070.402,000,19%12:25
Cumhuriyet Altını
11.405,0011.577,000,24%12:25
Yarım Altın
5.566,005.640,00-0,25%12:24
Çeyrek Altın
2.791,002.819,00-0,28%12:25
Reşat Altını
11.437,4711.609,950,53%12:25
Kulplu Reşat Altını
11.439,6911.612,200,55%12:25
22 Ayar Altın TL/Gr
1.561,421.650,58-0,24%12:24
18 Ayar Altın TL/Gr
1.249,961.250,180,35%12:25
14 Ayar Altın TL/Gr
951,921.130,88-0,26%12:25
Kapalicarsi Ziynet 2.5
27.506,0527.961,370,20%12:22
Kapalı Çarşı Beşli Altın
55.699,7556.818,050,20%12:22
Gremse Altın
27.484,3528.128,570,12%12:25
Ata Altın
11.346,2411.639,090,20%12:22
Tam Altın
11.002,4211.225,870,20%12:22
Külçe Altın ($)
63.350,0063.400,000,38%12:25

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3/4ALTIN FİYATLARINA FED ETKİSİ NE OLDU

ALTIN FİYATLARINA FED ETKİSİ NE OLDU?

ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit tutması ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar küresel piyasalarda doların gevşemesine neden oldu. Bu durum da altın fiyatlarını yükseltti.

Altın fiyatları Fed'den sonra hareketlilik göstermeye başladı. Fed faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5,50'ye çıkardı. Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl faiz indirimi olmayacağını, verilere göre hareket edileceğini, Eylül toplantısı için faiz artırımı olacağını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Piyasalar tarafından beklenen açıklamaları yapan Powell volatiliteye sebep olmadı.

Powell'ın açıklamaları sonrasında dolar küresel piyasalarda güç kaybetti. Bu gelişmeyle birlikte ons altın 20 Temmuz'dan bu yana görmediği 1982 dolara kadar çıktı.

Ons altın güne 1971 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1970 dolar, en yüksek de 1982 doları gördü.

Gram altın ise güne 1707 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1701 lira, en yüksek de 1716 lira seviyesi görüldü.

Uzmanlar destek olarak sırasıyla 1976 dolar ve 1966 doları öne çıkarırken direnç olarak 1987-2002-2011 doları gösterdi.

4/4GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR Canlı altın fiyatları 27 Temmuz 2023
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