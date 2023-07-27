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Gökkuşağı nedir, nasıl oluşur? Gökkuşağı kaç renk? İstanbul'da çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu...

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 21:00

İstanbul’da görülen yağmurun ardından oluşan çift gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Birçok noktadan gözlenen gökkuşağı seyirlik manzara yarattı. Vatandaşlar kısa süren çift gökkuşağının keyfini çıkarırken, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. Gökkuşağı, yapı itibariyle ışık ışınlarının su damlaları içinden geçerken kırılmasıyla ve yansımasıyla oluşuyor. Işık tayfı renklerinin bir yay şeklinde göründüğü meteorolojik bir olaydır. Peki, gökkuşağı nedir, nasıl oluşur? Gökkuşağında kaç renk var? İşte, gökkuşağının anlamı hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Gökkuşağı nedir, nasıl oluşur Gökkuşağı kaç renk İstanbulda çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu...

Gökkuşağı nasıl oluşur, sorusu İstanbul'da görülen çift gökkuşağının ardından öne çıkan konulardan oldu. İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası akşam saatlerinde güneşin ortaya çıkmasıyla çift gökkuşağı oluştu. Birçok noktadan gözlenen renk cümbüşü seyirlik manzara oluşturarak sosyal medyanın da gündemine geldi. O anlar bazı vatandaşlar tarafından da cep telefonlarına kaydedildi. Tipik bir gökkuşağı kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renklerinden meydana gelen bir renk sırasına sahip bir veya daha fazla aynı merkezli arklardan ibaret oluyor. Peki, gökkuşağı nedir? İşte, ayrıntılar.

2/5İSTANBULDA ÇİFT GÖKKUŞAĞI ŞÖLENİ

İSTANBUL'DA ÇİFT GÖKKUŞAĞI ŞÖLENİ

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Termometrelerin bazı ilçelerde dün 43 dereceyi gösterdiği İstanbul'da bugün akşam saatlerinde kısa süreli yağış etkili oldu. Yağmurun ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı ise adeta görsel şölen oluşturdu.

Megakentin birçok noktasından görünen gökkuşağının güzelliği kendine hayran bıraktı.

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3/5GÖKKUŞAĞI NEDİR

GÖKKUŞAĞI NEDİR?

Gökkuşağı, güneş ışınlarının yağmur damlalarında veya sis bulutlarında yansıması ve kırılmasıyla meydana gelen ve ışık tayfı renklerinin bir yay şeklinde göründüğü meteorolojik bir olaydır. Gökkuşağındaki renkler bir spektrum oluşturur.

4/5GÖKKUŞAĞINDA KAÇ RENK VAR

GÖKKUŞAĞINDA KAÇ RENK VAR?

Tipik bir gökkuşağı kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renklerinden meydana gelen bir renk sırasına sahip bir veya daha fazla aynı merkezli arklardan ibarettir.

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5/5GÖKKUŞAĞI NASIL OLUŞUR

GÖKKUŞAĞI NASIL OLUŞUR?

En çok rastlanan çeşidi ilkel (birinci) gökkuşağıdır. Bu çeşidin merkez açısı 42° civarındadır ve kırmızı renk dış tarafa, mor renk iç tarafa isabet eder. Bazen ışığı daha zayıf merkez açısı 50° civarında olan tali (ikinci) gökkuşağına da rastlanır. Güneşin ufuktan yüksekliği 52 dereceyi geçerse gökkuşağı oluşmaz, 42,5 derecenin üzerinde olursa gökkuşağı görülmez. Bunda renk dizilişi diğerinin tersidir. Bunların haricinde sadece dar kırmızı veya kırmızı-yeşil renk bantlarından müteşekkil küçük kuşaklar da görülür ve bunlar birinci gökkuşaklarının iç tarafında ve ikincilerin dış tarafında bulunurlar. Gökkuşakları; ışık ışınlarının yağmur damlaları ve sis tanecikleri tarafından kırılması, yansıtılması ve dağıtılması ile meydana gelir. Büyük damlaların meydana getirdiği kuşaklar en parlak ve renk ayrılması en belirgin olanlarıdır. Küçük yağmur damlalarının meydana getirdiği kuşaklar ise daha zayıf ve daha geniş olurlar. Bunun en tipik örneği sis kuşağı olarak da isimlendirilen ve sis bulutu veya buğusu tarafından meydana getirilen beyaz kuşaklardır.

Genellikle yarım çember olarak gözükmelerine karşın, bir dağ tepesinden veya uçaktan bakıldığında, gökkuşağı konisi olarak adlandırılan çember şeklinde görülebilir.

Gökkuşağının olabilmesi için gökyüzünde güneş olmalıdır. Gökkuşaklarının sık göründüğü zaman ikindiye doğru özellikle sağanak yağışların geçmesinden sonraki zamandır. Gökkuşağı daima güneşin tam karşısında olan kısımdadır. Gökkuşağını görebilmek için güneşe arkamızı dönmemiz gerekmektedir.

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