Gökkuşağı nedir, nasıl oluşur? Gökkuşağı kaç renk? İstanbul'da çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu...

Gökkuşağı nasıl oluşur, sorusu İstanbul'da görülen çift gökkuşağının ardından öne çıkan konulardan oldu. İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası akşam saatlerinde güneşin ortaya çıkmasıyla çift gökkuşağı oluştu. Birçok noktadan gözlenen renk cümbüşü seyirlik manzara oluşturarak sosyal medyanın da gündemine geldi. O anlar bazı vatandaşlar tarafından da cep telefonlarına kaydedildi. Tipik bir gökkuşağı kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renklerinden meydana gelen bir renk sırasına sahip bir veya daha fazla aynı merkezli arklardan ibaret oluyor. Peki, gökkuşağı nedir? İşte, ayrıntılar.