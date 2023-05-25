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GENEL AF HABERLERİ 2023: Mahkumlara af gelecek mi? 7. Yargı Paketi ve genel af detayı

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#Af Haberleri#Genel Af Haberleri#Af Çıkacak Mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 08:27

Genel af çıkacak mı sorusu, mahkum ve yakınlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Kamuoyunun bir süredir takip ettiği genel af beklentileri 7. Yargı Paketi ile beraber artmıştı. Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları ile 7. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenlemede dikkat çeken maddeler arasında çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi oldu. 7. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi detayları açıklandı. Peki, 7. Yargı Paketi'nde af yasası var mı, af gelecek mi? İşte, o konu hakkında ayrıntılar...

1/4GENEL AF HABERLERİ 2023: Mahkumlara af gelecek mi 7. Yargı Paketi ve genel af detayı

Genel af çıkacak mı, af gelecek mi gibi başlıklar 7. Yargı Paketi ile netlik kazandı. Kamuoyunda genel af olarak da bilinen infaz düzenlemesi beklentileri 7. Yargı Paketi'nde olup olmadığı bir süredir merak ediliyordu. Kanunla birlikte, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getirilirken, uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Öte yandan haciz işlemleri hakim kararıyla olacak. Göçmen kaçakçılığı suçu artırılıyor. Düzenlemede genel afla ilgili bir madde yer almıyor.

2/47. YARGI PAKETİ İLE AF ÇIKACAK MI

7. YARGI PAKETİ İLE AF ÇIKACAK MI?

Genel af beklentileri devam ederken 7. Yargı Paketi geçtiğimiz ay içerisinde TBMM'de kabul edildi. Adalet Bakanlığı'nın çalışma yürüttüğü pakette genel afla ilgili bir madde yer almıyor.

3/47. YARGI PAKETİNDE NELER VAR

7. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

7. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanunla birlikte, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getiriliyor. Kirada arabuluculuk zorunlu oluyor. Uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Haciz işlemleri hakim kararıyla olacak. Göçmen kaçakçılığı suçu artırılıyor.

4/4GENEL AF HABERLERİ 2023: Mahkumlara af gelecek mi 7. Yargı Paketi ve genel af detayı

TBMM Genel Kurulu, 27 Mart Pazartesi günü 7'nci Yargı Paketi; 'İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak. 21 farklı kanunda değişiklik öngören yasa teklifi, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili cezaların artırılması, çocukları hasta olan kadın mahkumların cezasının ertelenmesi, konutlara icra işleminin hakim kararıyla yapılması, evde kullanılan ortak eşyanın haczedilmesinin önüne geçilmesi, kira uyuşmazlıklarında arabulucu uygulanmasının zorunlu hale getirilmesine ilişkin düzenlemeler öngörüyor.

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#Af Haberleri#Genel Af Haberleri#Af Çıkacak Mı