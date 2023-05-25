GENEL AF HABERLERİ 2023: Mahkumlara af gelecek mi? 7. Yargı Paketi ve genel af detayı

Genel af çıkacak mı, af gelecek mi gibi başlıklar 7. Yargı Paketi ile netlik kazandı. Kamuoyunda genel af olarak da bilinen infaz düzenlemesi beklentileri 7. Yargı Paketi'nde olup olmadığı bir süredir merak ediliyordu. Kanunla birlikte, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getirilirken, uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Öte yandan haciz işlemleri hakim kararıyla olacak. Göçmen kaçakçılığı suçu artırılıyor. Düzenlemede genel afla ilgili bir madde yer almıyor.