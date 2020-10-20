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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 22:46 | 

Gazi Üniversitesi 50 akademik personel alacak - Başvurular ne zaman?

Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. Resmi Gazete ’de yayınlanan ilana göre üniversite bünyesinde 50 akademisyen görev yapacak. Üniversitenin internet sitesinden alınacak olan başvurular, 15 gün içerisinde tamamlanacak. Profesör, doçent, doktor öğretim görevlisi kadrolarından alınacak olan Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımı başvuruları için başvuru koşullarını karşılayan adayların gerekli belgeleri üniversiteye iletmesi önem arz edecek. Peki, başvurular ne zaman? İşte, Gazi Üniversitesi akademik personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri.

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Gazi Üniversitesi akademik personel alımı başvuruları 19 Ekim tarihinde alınmaya başlandı. Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi olmak üzere üniversitenin farklı birimlerinde öğretim görevlisi personel alımı yapılacak. Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular 2 Kasım tarihinde sona erecek.

2GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. 2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

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Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

4BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

19.10.2020 tarihinde alınmaya başlanan başvurular, 02.11.2020 tarihine kadar tamamlanacak. Başvurular online ortamda gerçekleşecek.

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