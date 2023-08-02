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FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK 2023? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları açıklandı mı? Levant ve Giresun kalite fındık alım taban fiyatında son durum!

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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 22:20

Fındık alım fiyatları 2023, hasat sezonu öncesinde üreticilerin gündemine geldi. Çiftçi ve üreticileri ilgilendiren 2023 TMO fındık alım fiyatları, geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temmuz sonunda açıklanmıştı. Alan bazlı ödeme, mazot ve gübre destekleriyle birlikte kilogram başına 54 lira olan fındık fiyatları 2023 yılında yeniden belirlenecek. TMO fındık fiyatları Levant ve Giresun kalite olmak üzere değişiyor. Gözler şimdi hasat dönemi öncesi açıklanacak olan 2023 fındık alımı taban fiyatlarında. Peki, fındık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? 2023 fındık alım fiyatları açıklandı mı? İşte, fındık fiyatları son durum bilgisi.

1/4FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK 2023 Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları açıklandı mı Levant ve Giresun kalite fındık alım taban fiyatında son durum

Fındık fiyatları ne kadar olacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Rekolteye göre belirlenen fındık fiyatları, hasat sezonunun yaklaşmasıyla çiftçilerin gündemine geldi. Fındık toplama zamanı yıllara göre değişirken sahil kesimlerinde 1-10 Ağustos, orta kolda 10-20 Ağustos’ta yüksek kolda ise 20 Ağustos’tan sonra başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsülleri Ofisi arasındaki görüşmelerde fındık fiyatlarının istişare edilmesi bekleniyor. Ancak henüz 2023 fındık alım fiyatları belli olmadı. Peki, Levant ve Giresun kalite fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/4YENİ FINDIK FİYATLARI 2023 AÇIKLANDI MI

YENİ FINDIK FİYATLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

2023 yılı fındık taban fiyatları henüz belli olmadı. Taban fiyatlar belirlendikten sonra bu fiyatların aşağısında satım alım işlemi gerçekleşmeyecek.

Ordu ve Giresun gibi fındık ihtiyacının büyük bir çoğunluğunun karşılandığı illerde bu yıl sel felaketi sebebiyle birçok fındık üreticisi etkilendi.

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3/4FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK 2023 Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları açıklandı mı Levant ve Giresun kalite fındık alım taban fiyatında son durum

Fındık fiyatları geçtiğimiz yıl 54 lira olurken bu yıl 80 lira seviyesinin üstünde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Geçtiğimiz yılın fiyatları 30 Temmuz tarihinde duyurulmuştu. Kısa süre içerisinde fındık fiyatlarının netlik kazanması bekleniyor.

 

4/4GEÇEN YIL FINDIK FİYATLARI NE KADARDI

GEÇEN YIL FINDIK FİYATLARI NE KADARDI?

2022 yılı fındık fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl TMO'nun fındık alım fiyatı ortalama 54 lira olarak belirlenmişti.

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