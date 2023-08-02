Fındık fiyatları ne kadar olacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Rekolteye göre belirlenen fındık fiyatları, hasat sezonunun yaklaşmasıyla çiftçilerin gündemine geldi. Fındık toplama zamanı yıllara göre değişirken sahil kesimlerinde 1-10 Ağustos, orta kolda 10-20 Ağustos’ta yüksek kolda ise 20 Ağustos’tan sonra başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsülleri Ofisi arasındaki görüşmelerde fındık fiyatlarının istişare edilmesi bekleniyor. Ancak henüz 2023 fındık alım fiyatları belli olmadı. Peki, Levant ve Giresun kalite fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.