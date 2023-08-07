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FINDIK FİYATLARI TABAN LİSTESİ 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı! Tarım Mahsulleri Ofisi (TMO) Levant ve Giresun fındık alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Güncelleme Tarihi:

#Fındık#Fındık Fiyatları#Fındık Fiyatları Ağustos 2023
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 21:09

Fındık alım fiyatları 2023, son gelişmeler ile üreticiler tarafından takip ediliyor. 2023 yılı fındık fiyatları açıklandı mı? sorusu hasat dönemiyle beraber öne çıkan konulardan oldu. Ülkemizde binlerce kişinin geçim kaynağı olan fındık fiyatları Ağustos 2023 itibarıyla gündeme çıkan konulardan birisi oldu. Tarım Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları için beklenen açıklama geldi. 7 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı Levant ve Giresun kalite fındık alım fiyatlarını açıkladı. Peki, taban fındık alım fiyatları 2023 belli oldu mu? TMO 1 kg fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, fındık alım fiyatları son durum gelişmeleri...

1/4FINDIK FİYATLARI TABAN LİSTESİ 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı Tarım Mahsulleri Ofisi (TMO) Levant ve Giresun fındık alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu

Fındık alım fiyatları 2023, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile belli oldu. TMO fındık fiyatları gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Tarım Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları binlerce fındık üreticisi tarafından merak ediliyor. Her yıl genellikle temmuz ayının sonu ve ağustos ayının başı itibarıyla belli olan ve açıklanan fındık fiyatları için beklenen açıklama geldi. 7 Ağustos'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, " Bu sene 770 bin tonluk rekolte bekliyoruz. TMO'yu yeniden görevlendirdik. Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başında 82,50 TL olarak belirlenmiştir." dedi. Peki, fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2023 yılı fındık fiyatları bilgisi.

2/4TMO AĞUSTOS 2023 FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU

TMO AĞUSTOS 2023 FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 2023 yılı fındık alım fiyatlarını şu sözlerle duyurdu;"16 ilimizde yaklaşık 500 bin çiftçimiz fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Geçen sene rekoltemiz oldukça iyi geldi. Bu sene 770 bin tonluk rekolte bekliyoruz. TMO'yu yeniden görevlendirdik. Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başında 82,50 TL olarak belirlenmiştir. "Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleme ödemesi ile ilgili olarak ise "Alımlarda her bir randıman için kg başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlayan prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerime ayrıca kilogram başına 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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3/4REKOLTE SAYIMI ERKEN YAPILIYOR

REKOLTE SAYIMI ERKEN YAPILIYOR

Trabzon Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu bu yıl Türkiye’de rekoltenin beklendiği gibi olmadığını belirtti. Kozoğlu, “Bu sene verim düştü. Trabzon’da geçen sene yapılan rekoltede 52 bin ton tespit edilmişti. Bu sene 39 bin ton bekleniyor. Türkiye genelinde ise 717 bin ton rekolte tespit edildi ama bu rekoltenin olması mümkün değil. İklim değişti ve sayımlar mevsime göre erken oluyor. Temmuz ayının 15’inden sonra rekolte sayımı yapılırsa daha sağlıklı bir sonuç elde edilir” diyerek sözlerini sürdürdü.

4/4FINDIKTA 100 LİRA BEKLENTİSİ NEYDİ

FINDIKTA 100 LİRA BEKLENTİSİ NEYDİ?

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan da, “100 TL’nin altında bir Fiyat üreticiyi kurtarmayacaktır. Günlük en az 600 TL isteniyor” dedi. Karadeniz’de havaların yağmurlu geçtiğini söyleyen Karan, “Bu yüzden fındıkta istediğimiz verimi alamayacağımızı düşünüyoruz. Fındık hasat zamanından 20 gün kadar geç döküldü. Dökülme geç olunca tahmin edilen rekoltenin aşağı çekilmesi gerekiyor” dedi. Ordu Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ise, “Maliyetler çok yükseldi. Ziraat Odaları olarak işçi ücretlerini yemeksiz 445 TL belirledik ama 700 TL hatta daha fazla isteniyor. Bu yıl fındığın kilogramının 100 TL olmasını bekliyoruz” dedi.

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