Fındık alım fiyatları 2023, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile belli oldu. TMO fındık fiyatları gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Tarım Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları binlerce fındık üreticisi tarafından merak ediliyor. Her yıl genellikle temmuz ayının sonu ve ağustos ayının başı itibarıyla belli olan ve açıklanan fındık fiyatları için beklenen açıklama geldi. 7 Ağustos'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, " Bu sene 770 bin tonluk rekolte bekliyoruz. TMO'yu yeniden görevlendirdik. Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başında 82,50 TL olarak belirlenmiştir." dedi. Peki, fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2023 yılı fındık fiyatları bilgisi.