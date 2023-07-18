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FED TOPLANTISI NE ZAMAN (TEMMUZ 2023) | FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? FED faiz beklentisi ve ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihi!

Güncelleme Tarihi:

#FED Faiz Kararı#Fed Toplantısı Ne Zaman#2023 Temmuz Fed Faiz Kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 19:39

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı, temmuz ayı devam ederken ekonominin öne çıkan başlıklarından oldu. Fed Başkanı Jerome Powell'ın FOMC üyelerinin faiz oranlarının bu yıl sonuna kadar biraz daha artırılmasından yana olduğunu söylemesiyle tüm dikkatler Temmuz ayı FED toplantı tarihine çevrildi. Haziran ayında Fed faizi piyasa beklentilerine paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 5,25'te sabit tutmuştu. Öte yandan ekonomistlerin de FED faiz beklentileri gündeme geldi. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman hangi tarihte? İşte, 2023 ABD Merkez Bankası (FED) toplantı takvimi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

1/5FED TOPLANTISI NE ZAMAN (TEMMUZ 2023) | FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte FED faiz beklentisi ve ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihi

Temmuz ayı FED faiz kararı için gözler toplantı tarihine çevrildi. Altın, dolar, kripto para gibi ekonominin temel taşlarını etkileyen FED'in temmuzda faiz artırıp artırmayacağı küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay ABD Merkez Bankası Fed faizi 5,25'te sabit tutarken Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında yaptığı basın toplantısında enflasyonun yüzde 2 hedefinin çok üstünde olduğunu ve yüzde 2 seviyesine getirmek için uzun bir yolun bulunduğunu söylemişti. Fed yetkililerin çoğu 2024 yılında faiz indirimi olacağına inanıyor. Piyasalarda merakla beklenen FED toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Peki, temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/5FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve toplantının ardından Temmuz ayı faiz kararı açıklanacak.

3/5FED FAİZ KARARI NE OLACAK

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin etkilerini gözlemlemek için faiz artırımları sonrası son toplantıda faizi sabit bıraktıklarını ve Fed'in önümüzdeki aylarda faizi artırmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklanmıştı. Powell, Fed'in faiz projeksiyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi sunumu öncesi gazetecilerle bilgileri paylaştı. Powell, Fed üyelerinin faizin yıl sonuna kadar biraz daha artmasının uygun olacağını düşündüklerini, geçen toplantıda enflasyonla mücadelede nelerin yapıldığının gözlemlenmesi için faizin sabit tutulduğunu söyledi.

4/5FED TOPLANTISI NE ZAMAN (TEMMUZ 2023) | FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte FED faiz beklentisi ve ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihi

Enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme mücadelesinin uzun bir yol olduğunu deklare eden Powell, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana biraz düştüğünü de kaydetti.

Enflasyon baskısının yüksek olduğunu ifade eden Powell, Fed üyeleri ve ben yüksek enflasyonun neden olduğu zorlukları anlıyoruz ve yüzde 2 hedefine geri getirmeye kararlıyız" dedi.

5/52023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

Temmuz: 25-26

Eylül: 19-20

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13

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