FED TOPLANTISI NE ZAMAN (TEMMUZ 2023) | FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? FED faiz beklentisi ve ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihi!

Temmuz ayı FED faiz kararı için gözler toplantı tarihine çevrildi. Altın, dolar, kripto para gibi ekonominin temel taşlarını etkileyen FED'in temmuzda faiz artırıp artırmayacağı küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay ABD Merkez Bankası Fed faizi 5,25'te sabit tutarken Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında yaptığı basın toplantısında enflasyonun yüzde 2 hedefinin çok üstünde olduğunu ve yüzde 2 seviyesine getirmek için uzun bir yolun bulunduğunu söylemişti. Fed yetkililerin çoğu 2024 yılında faiz indirimi olacağına inanıyor. Piyasalarda merakla beklenen FED toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Peki, temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.