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FED TOPLANTISI NE ZAMAN 2023? Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantı tarihi!

Güncelleme Tarihi:

#FED Faiz Kararı#Temmuz Ayı Fed Toplantı Tarihi#Fed Toplantısı Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 21:54

Temmuz ayı FED faiz kararı için gözler toplantı tarihine çevrildi. Altın, dolar, kripto para gibi ekonominin temel taşlarını etkileyen FED'in temmuzda faiz artırıp artırmayacağı küresel piyasalarda merak konusu oldu. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın FOMC üyelerinin faiz oranlarının bu yıl sonuna kadar biraz daha artırılmasından yana olduğunu söylemesinin ardından tüm dikkatler temmuz ayı FED toplantı tarihine çevrildi. Haziran ayında Fed faizi piyasa beklentilerine paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 5,25'te sabit tutmuştu. Peki, temmuz ayı FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5FED TOPLANTISI NE ZAMAN 2023 Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte İşte ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantı tarihi

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Geçen ay faizi yüzde 5,25'te sabit tutan FED'in temmuzda vereceği karar ekonomi üzerinde etkili olacak. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin etkilerini gözlemlemek için faiz artırımları sonrası son toplantıda faizi sabit bıraktıklarını ve Fed'in önümüzdeki aylarda faizi artırmasının muhtemel olduğunu belirtti. Kritik FED faiz toplantısı 25-26 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/5FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve toplantının ardından Temmuz ayı faiz kararı açıklanacak.

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3/5FED FAİZ KARARI NE OLACAK

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin etkilerini gözlemlemek için faiz artırımları sonrası son toplantıda faizi sabit bıraktıklarını ve Fed'in önümüzdeki aylarda faizi artırmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklanmıştı. Powell, Fed'in faiz projeksiyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi sunumu öncesi gazetecilerle bilgileri paylaştı. Powell, Fed üyelerinin faizin yıl sonuna kadar biraz daha artmasının uygun olacağını düşündüklerini, geçen toplantıda enflasyonla mücadelede nelerin yapıldığının gözlemlenmesi için faizin sabit tutulduğunu söyledi.

4/5ENFLASYONU YÜZDE 2YE DÜŞÜRECEĞİZ

"ENFLASYONU YÜZDE 2'YE DÜŞÜRECEĞİZ"

Enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme mücadelesinin uzun bir yol olduğunu deklare eden Powell, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana biraz düştüğünü de kaydetti.

Enflasyon baskısının yüksek olduğunu ifade eden Powell, Fed üyeleri ve ben yüksek enflasyonun neden olduğu zorlukları anlıyoruz ve yüzde 2 hedefine geri getirmeye kararlıyız" dedi.

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5/52023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

Temmuz: 25-26

Eylül: 19-20

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13

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