FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2023 || FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz toplantısı tarihi!

Enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme mücadelesinin uzun bir yol olduğunu deklare eden Powell, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana biraz düştüğünü de kaydetti.



Enflasyon baskısının yüksek olduğunu ifade eden Powell, Fed üyeleri ve ben yüksek enflasyonun neden olduğu zorlukları anlıyoruz ve yüzde 2 hedefine geri getirmeye kararlıyız" dedi.