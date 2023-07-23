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FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2023 || FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz toplantısı tarihi!

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 23:37

Temmuz FED faiz beklentisi uzmanlar tarafından değerlendirilirken FED toplantısı tarihine gözler çevrildi. Ekonomi piyasalarında dolar, altın, kripto para ve benzin fiyatlarında etkili olan FED faiz kararı, temmuz ayında gerçekleşen toplantı ile belli olacak. Haziran ayında Fed faizi piyasa beklentilerine paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 5,25'te sabit tutarken, tüm dikkatler bu ayki karara yöneldi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın FOMC üyelerinin faiz oranlarının bu yıl sonuna kadar biraz daha artırılmasından yana olduğunu söylemişti. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz FED toplantısı hangi tarihte? İşte, FED temmuz toplantısı tarihi ve faiz beklentisi hakkında bilgiler.

1/5FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2023 || FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte İşte ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz toplantısı tarihi

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı, temmuz ayı devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor. Geçtiğimiz ay ABD Merkez Bankası Fed faizi 5,25'te sabit tutarken Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında yaptığı basın toplantısında enflasyonun yüzde 2 hedefinin çok üstünde olduğunu ve yüzde 2 seviyesine getirmek için uzun bir yolun bulunduğunu söylemişti. FED'in takvimine göre temmuz toplantısı bu hafta gerçekleşecek. Piyasalarda merakla beklenen FED toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Peki, temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, temmuz FED faiz beklentisi ve toplantı hakkında bilgiler.

2/5FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve toplantının ardından Temmuz ayı faiz kararı açıklanacak.

3/5FED FAİZ KARARI NE OLACAK

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin etkilerini gözlemlemek için faiz artırımları sonrası son toplantıda faizi sabit bıraktıklarını ve Fed'in önümüzdeki aylarda faizi artırmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklanmıştı. Powell, Fed'in faiz projeksiyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi sunumu öncesi gazetecilerle bilgileri paylaştı. Powell, Fed üyelerinin faizin yıl sonuna kadar biraz daha artmasının uygun olacağını düşündüklerini, geçen toplantıda enflasyonla mücadelede nelerin yapıldığının gözlemlenmesi için faizin sabit tutulduğunu söyledi.

4/5FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2023 || FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte İşte ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz toplantısı tarihi

Enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme mücadelesinin uzun bir yol olduğunu deklare eden Powell, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana biraz düştüğünü de kaydetti.

Enflasyon baskısının yüksek olduğunu ifade eden Powell, Fed üyeleri ve ben yüksek enflasyonun neden olduğu zorlukları anlıyoruz ve yüzde 2 hedefine geri getirmeye kararlıyız" dedi.

5/52023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

Temmuz: 25-26

Eylül: 19-20

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13

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