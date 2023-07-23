FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2023 || FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz toplantısı tarihi!

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı, temmuz ayı devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor. Geçtiğimiz ay ABD Merkez Bankası Fed faizi 5,25'te sabit tutarken Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında yaptığı basın toplantısında enflasyonun yüzde 2 hedefinin çok üstünde olduğunu ve yüzde 2 seviyesine getirmek için uzun bir yolun bulunduğunu söylemişti. FED'in takvimine göre temmuz toplantısı bu hafta gerçekleşecek. Piyasalarda merakla beklenen FED toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Peki, temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, temmuz FED faiz beklentisi ve toplantı hakkında bilgiler.