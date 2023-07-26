FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2023 | Fed faiz kararı ne oldu? ABD Merkez Bankası FED faiz artırdı mı, düşürdü mü? İşte temmuz ayı faiz açıklaması!

Dünyanın dikkat kesildiği merkez bankalarından olan Fed temmuz faiz kararını açıkladı. TSİ 21:00'de açıklanan faiz oranı belli oldu. ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5,25'ten yüzde 5,50'ye yükseltti.
Öte yandan Fed'in açıkladığı oran ve açıklamalar Döviz, Altın, borsalar üzerinde etkili oluyor. Wall Street bankaları Fed'in faizi 25 baz puan daha artıracağını öngörüyordu.
Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun yanı sıra Barclays, Deutsche Bank ve Nomura da Fed'den 25 baz puanlık artırım bekliyorlar.