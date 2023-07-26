FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2023 | Fed faiz kararı ne oldu? ABD Merkez Bankası FED faiz artırdı mı, düşürdü mü? İşte temmuz ayı faiz açıklaması!

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası Fed faiz artırımlarına devam ediyor. Fed piyasaların beklentisi dahilinde faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5,25'ten yüzde 5,50'ye yükseltti. Fed faiz kararını oybirliğiyle aldı.



Fed'den yapılan açıklamada şu detaylar yer aldı:



Ekonomik aktivite ılımlı bir hızla büyüdü. İstihdam artışları son aylarda güçlüydü, işsizlik oranı düşük olmaya devam ediyor. Para politikası için ek bilgileri ve atılmış adımların etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Gelecekteki eylemler sıkılaştırmanın etkisini, ekonomik ve finansal gelişmelere bağlı. Önceki açıklamalarda yer alan planlar çerçevesinde tahvil varlıklarımızı azaltmaya devam edeceğiz. Sıkı kredi şartlarının ekonomik aktivite üzerinde, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratması büyük olasılık, bu etkinin büyüklüğü belirsiz olmaya devam ediyor.