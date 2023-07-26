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FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2023 | Fed faiz kararı ne oldu? ABD Merkez Bankası FED faiz artırdı mı, düşürdü mü? İşte temmuz ayı faiz açıklaması!

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#Faiz Kararı#Fed#Fed Faiz Kararı Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 21:45

FED faiz kararı temmuz 2023 son dakika açıklama ile belli oldu. Yüzde 5,25 olan faizin artıp artmayacağı merak edilirken 26 Temmuz tarihinde FED'in faiz kararı açıklandı. Altın, dolar, kripto para ve petrol fiyatları üzerinde etkili olan FED faiz kararı sonrası Başkan Powell'ın açıklamaları önemli mesajlar veriyor. Küresel piyasalar açısından büyük önem arz eden ABD faiz verisi döviz, altın ve borsalar üzerinde etkili oluyor. Küresel ekonomiler enflasyonla mücadele ederken merkez bankaları da istikrarı sağlamak için para politikalarıyla piyasalara yön vermeye devam ediyor. Peki, Fed faiz kararı ne oldu? ABD Merkez Bankası FED faiz artırdı mı, düşürdü mü? İşte, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ve ayrıntılar.

1/4FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2023 | Fed faiz kararı ne oldu ABD Merkez Bankası FED faiz artırdı mı, düşürdü mü İşte temmuz ayı faiz açıklaması

Dünyanın dikkat kesildiği merkez bankalarından olan Fed temmuz faiz kararını açıkladı. TSİ 21:00'de açıklanan faiz oranı belli oldu. ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5,25'ten yüzde 5,50'ye yükseltti.

Öte yandan Fed'in açıkladığı oran ve açıklamalar Döviz, Altın, borsalar üzerinde etkili oluyor. Wall Street bankaları Fed'in faizi 25 baz puan daha artıracağını öngörüyordu.

Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun yanı sıra Barclays, Deutsche Bank ve Nomura da Fed'den 25 baz puanlık artırım bekliyorlar.

2/4FED FAİZ KARARI NE OLDU

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası Fed faiz artırımlarına devam ediyor. Fed piyasaların beklentisi dahilinde faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5,25'ten yüzde 5,50'ye yükseltti. Fed faiz kararını oybirliğiyle aldı.

Fed'den yapılan açıklamada şu detaylar yer aldı:

Ekonomik aktivite ılımlı bir hızla büyüdü. İstihdam artışları son aylarda güçlüydü, işsizlik oranı düşük olmaya devam ediyor. Para politikası için ek bilgileri ve atılmış adımların etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Gelecekteki eylemler sıkılaştırmanın etkisini, ekonomik ve finansal gelişmelere bağlı. Önceki açıklamalarda yer alan planlar çerçevesinde tahvil varlıklarımızı azaltmaya devam edeceğiz. Sıkı kredi şartlarının ekonomik aktivite üzerinde, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratması büyük olasılık, bu etkinin büyüklüğü belirsiz olmaya devam ediyor.

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FAİZ YÜZDE 5,25 SEVİYESİNDE

Fed'in son toplantısındaki faiz artırımının ardından nihai olarak oran yüzde 5,25 seviyesinde bulunuyor. Fed'in 25 baz puan faiz artırması halinde yeni oran yüzde 5,50'ye yükselmiş olacak.

4/4BORSA YÜKSELİR Mİ

BORSA YÜKSELİR Mİ?

JP Morgan Chase'in işlem masası ekibi, Fed'in Faiz artırımı yapması ve sonraki toplantılarda sabit tutacağına yönelik açıklamalarda bulunması halinde S&P 500 endeksinin yüzde 0,75'e kadar prim yapabileceğini belirtti. Ekip, Fed'in faizi son kez artırıp sonrasında durdurması ihtimalini yüzde 65 olarak görüyor.

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