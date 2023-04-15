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Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin TL evlilik kredisi şartları nelerdir, başvuru ne zaman? Evlenecek olanlara 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Evlilik Kredisi Başvuru Şartları#150 Bin TL Evlilik Kredisi Başvurusu#Faizsiz Evlilik Kredisi Nasıl Alınır
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 01:00

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla gündeme geldi. AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli evlilik kredisi verileceğini ifade etti. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanacak olan evlilik kredisi başvuru şartlarını karşılayanlara verilecek. Heyecanlandıran açıklama ile 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, evlilik kredisi nasıl alınır? soruları evlilik hazırlığında olan ciflerin odaklandığı konulardan oldu. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nereye yapılır? Faizsiz evlilik kredisi kimlere verilecek, yaş şartı var mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler...

1/4Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır 150 bin TL evlilik kredisi şartları nelerdir, başvuru ne zaman Evlenecek olanlara 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi geliyor

150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusu son gelişmelerin ardından öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan tarihinde AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan ekonomiye ilişkin milyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulunarak evlilik kredisi müjdesini duyurdu. Erdoğan, “Yeni evlenen çiftlerin 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.” ifadelerini kullandı. Evlilik kredisi başvuru şartları ve ayrıntılar henüz açıklanmazken ilerleyen günlerde Bakanlık'tan detayların paylaşılması bekleniyor.

2/4EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Fulya Kalfa moderatörlüğünde Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Önceki gün AK Parti'nin seçim beyannamesinde açıkladığı evlilik kredisinin detaylarını değerlendiren Erdoğan şunları söyledi;

Zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz. İlk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldırıyoruz. Yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bunun uygulamasını Norveç yapıyor. Belli bir oranı gençliğe ayırıyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin hibe programıyla yanında olacağız.

3/4KİMLER EVLİLİK KREDİSİ ALABİLİR, YAŞ SINIRI VAR MI, ŞARTLARI NELER

KİMLER EVLİLİK KREDİSİ ALABİLİR, YAŞ SINIRI VAR MI, ŞARTLARI NELER?

Verilecek kredinin ne zaman başlayacağı, şartlarının neler olacağı, yaş sınırı olup olmayacağı ise henüz netleşmedi. Konuyla ilgili AK Parti ya da Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak güncel açıklamaları haberimizde yer vereceğiz.

4/4DEVLET DESTEKLİ VADESİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK

DEVLET DESTEKLİ VADESİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

AK Parti seçim beyannamesi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Yeni evleneceklere faizsiz devlet destekli evlilik kredisi de seçim vaatlerinin en dikkat çekici konularından birisi oldu. Erdoğan, “Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.” dedi.

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