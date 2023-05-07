Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs 2023 (Güncel)

Güncelleme Tarihi:

#Evde Bakım Maaşı#Evde Bakım Maaşı Yattı Mı#Evde Bakım Maaşı Yatan İller Mayıs 2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 17:16

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardımlardan olan evde bakım maaşı her ay hesaplara yatırılıyor. Evde bakım parası almaya hak kazanan vatandaşlar, 2023 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırmalarına hız kazandırdı. Evde bakım yardımı ödemeleri il bazlı gerçekleştirildiği için tarihler farklı olabiliyor. Peki, evde bakım maaşı mayıs ayı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs 2023 (Güncel)

1/4Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs 2023 (Güncel)

Evde bakım yardımı maaşı yatan iller Mayıs 2023 listesi, yeni ayla birlikte hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı, bakıma muhtaç, engelli ya da yaşlı kişilere bakmakla yükümlü kişilere ödeniyor. Evde bakım parası ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet ekranı ve SMS ile sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs 2023 (Güncel)

2/4EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS AYI NE ZAMAN YATACAK

EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS AYI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası ödeme işlemleri her ayın 15’inde başlıyor ve ay sonuna kadar ödemelerin tamamı hesaplara aktarılıyor. Buna göre Mayıs ayı ödemelerinin de 15'i gibi başlaması ve 31'ine kadar tamamlanması bekleniyor.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-vatandaslik-maasini-kimler-alacak-2023-vatandaslik-maasina-nasil-basvurulur-bakan-derya-yanik-acikladi-42263384

3/4EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım aylığı ödemeleri e-Devlet ekranından T.C. kimlik numarası ve şifresiyle görüntülenebiliyor.

EVDE BAKIM YARDIMI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4/4Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs 2023 (Güncel)

Evde bakım maaşı sorgulama için ikinci bir yöntem ise telefonların SMS bölümünden yapılabiliyor. Ödemelerini Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alanlar cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-nisanda-emekli-olan-eytlilerin-ramazan-bayrami-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-kac-tl-sgk-acikladi-42263321

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evde Bakım Maaşı#Evde Bakım Maaşı Yattı Mı#Evde Bakım Maaşı Yatan İller Mayıs 2023