Evde bakım yardımı maaşı yatan iller Mayıs 2023 listesi, yeni ayla birlikte hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı, bakıma muhtaç, engelli ya da yaşlı kişilere bakmakla yükümlü kişilere ödeniyor. Evde bakım parası ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet ekranı ve SMS ile sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs 2023 (Güncel)