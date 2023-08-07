EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 7 AĞUSTOS 2023: Evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte e-Devlet evde bakım aylığı sorgulama ekranı!

Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi, son gelişmeler ile takip ediliyor. Temmuz ayında 5 bin 98 TL olarak zamlanan evde bakım maaşı evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlara destek sağlamak amacıyla ödeniyor. Evde bakım aylıkları her ayın 15'i ile 31'i arası ödenirken, aralık ayı ödemelerinin de 15'inde başlaması bekleniyor. Peki, 2023 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihi ve konu hakkında bilgiler.