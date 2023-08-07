×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 7 AĞUSTOS 2023: Evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte e-Devlet evde bakım aylığı sorgulama ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#Evde Bakım Maaşı#Evde Bakım Aylığı Ne Kadar#Evde Bakım Maaşı Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 23:57

Evde bakım maaşı yatan iller 7 Ağustos 2023 tarihinde hak sahipleri tarafından gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen evde bakım aylığı hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için ödenen evde bakım paraları e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Diğer yandan temmuz zammıyla beraber evde bakım maaşı tutarı da değişti. Peki, ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? Evde bakım aylığı ne kadar oldu? İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ve konu hakkında bilgiler.

1/4EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 7 AĞUSTOS 2023: Evde bakım maaşı ne kadar oldu İşte e-Devlet evde bakım aylığı sorgulama ekranı

Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi, son gelişmeler ile takip ediliyor. Temmuz ayında 5 bin 98 TL olarak zamlanan evde bakım maaşı evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlara destek sağlamak amacıyla ödeniyor. Evde bakım aylıkları her ayın 15'i ile 31'i arası ödenirken, aralık ayı ödemelerinin de 15'inde başlaması bekleniyor. Peki, 2023 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihi ve konu hakkında bilgiler.

2/4AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, aralık ayı ödemelerinin de 15 Ağustos'ta başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığın'dan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

EN SON HABERLER

3/4EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4/4EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Temmuz 2023 zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik nedeniyle evde bakım maaşlarında da farklılık oldu. Buna bağlı olarak evde bakım aylıkları 4 bin 337 TL iken düzenleme ile yüzde 17,55'lik zam oranı sonrasında 5 bin 98 TL oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evde Bakım Maaşı#Evde Bakım Aylığı Ne Kadar#Evde Bakım Maaşı Sorgulama

EN SON HABERLER