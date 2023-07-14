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Evde bakım maaşı yatan iller 14 Temmuz 2023 || Temmuz ayı evde bakım paraları yattı mı, ne kadar, kaç TL yatacak?

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#Evde Bakım Maaşı#Evde Bakım Maaşı Yatan İller#Evde Bakım Maaşı 14 Temmuz 2023
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 08:39

Her ay düzenli olarak hesaplara geçen evde bakım maaşı temmuz ayı ödemeleri ile ilgili araştırmalar başladı. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için ödenen evde bakım paraları e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Temmuz ayı itibarıyla yeniden hesaplanan evde bakım ödemelerine de zam geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ödemelerle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Peki, Temmuz ayı evde bakım paraları yattı mı? İşte 14 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller!

1/7Evde bakım maaşı yatan iller 14 Temmuz 2023 || Temmuz ayı evde bakım paraları yattı mı, ne kadar, kaç TL yatacak

14 Temmuz evde bakım parası yatırılan iller ile ilgili araştırmalar artışa geçti. Temmuz ayı itibarıyla asgari ücret başta olmak üzere memur ve emekli maaşlarına zam geldi. Bu doğrultuda evde bakım maaşı da yeniden hesaplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş temmuz ayı evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Evde bakım ödemeleri her ay engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü bireylere ödeniyor. Peki, Temmuz 2023 evde bakım parası ne kadar oldu?

2/7TEMMUZ AYI EVDE BAKIM PARALARI YATTI MI

TEMMUZ AYI EVDE BAKIM PARALARI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 440 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4.336 TL nakdi yardım yapıldığını belirterek, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 440 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 567 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğimizi vurgulayarak, ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

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3/7EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 14 TEMMUZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 14 TEMMUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamaya göre evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başlandı. Ödemelerle ilgili henüz net bir liste paylaşılmadı.

4/7EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ 2023 NE KADAR OLDU

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ 2023 NE KADAR OLDU?

Temmuz 2023 zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik nedeniyle evde bakım maaşlarında da farklılık oldu. Buna bağlı olarak evde bakım aylıkları 4 bin 337 TL iken düzenleme ile yüzde 17,55'lik zam oranı sonrasında 5 bin 98 TL olacak. Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacak.

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5/7SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ARTIRILDI

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ARTIRILDI

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL’den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL’den 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL’den 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

6/7Evde bakım maaşı yatan iller 14 Temmuz 2023 || Temmuz ayı evde bakım paraları yattı mı, ne kadar, kaç TL yatacak

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL’den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL’den 4 bin 50 TL’ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938TL’den 4 bin 629 TL’ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL’den 5 bin 158 TL’ye çıktı.

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