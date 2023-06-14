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Bakan Göktaş duyurdu! Haziran ayı evde bakım paraları yatırıldı mı? Evde bakım maaşı yatan iller 14 Haziran 2023

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#Evde Bakım Maaşı#Evde Bakım Parası#Evde Bakım Ödemeleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 10:59

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, soruları haziran ayı devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor. Evde bakım maaşı yatan iller 14 Haziran itibarıyla merak ediliyor. Haziran ayı evde bakım parası yatan iller yakın takibe alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı, bakıma muhtaç, engelli ya da yaşlı kişilere oldukça önemli fayda sağlıyor. 14 Haziran evde bakım parası yattı mı? sorusu da bu bağlamda araştırılıyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım ödemesi e-Devlet üzerinden ya da SMS ile sorgulanabiliyor. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklama yapıldı. Peki, Haziran ayı evde bakım maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak?

1/5Bakan Göktaş duyurdu Haziran ayı evde bakım paraları yatırıldı mı Evde bakım maaşı yatan iller 14 Haziran 2023

Evde bakım maaşı yatan iller 14 Haziran itibarıyla merak ediliyor. Her ay engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü bireylere ödenen evde bakım paraları banka hesaplarına yatırılıyor. Sosyal yardımlar özellikle bakıma muhtaç kimseler için büyük fayda sağlıyor. Evde bakım parası da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerekli kişilerin hesaplarına yatırılıyor. Evde bakım ödemeleri ne zaman yatacak?

2/5HAZİRAN AYI EVDE BAKIM PARALARI YATTI MI

HAZİRAN AYI EVDE BAKIM PARALARI YATTI MI?

Haziran ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

3/5Bakan Göktaş duyurdu Haziran ayı evde bakım paraları yatırıldı mı Evde bakım maaşı yatan iller 14 Haziran 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, “Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz.” dedi.

 

4/5Bakan Göktaş duyurdu Haziran ayı evde bakım paraları yatırıldı mı Evde bakım maaşı yatan iller 14 Haziran 2023

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4.336 TL nakdi yardım yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

 

“Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 570 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz ile engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlayacağımızı vurgulayarak, ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.”

5/5EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR, KAÇ TL

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

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