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Evdehayat
MAHMURE ÖZEL
Haber Giriş: 04 Aralık 2019 - 17:19, /

Ev yapımı 5 kahve maskesi tarifi

Birçoğumuz sabah yataktan kalkar kalmaz sıcacık bir fincan kahve hayali kuruyoruz. İçerdiği kafein ile güne enerjik başlıyoruz. Bu harika içeceği hiç cildiniz için kullanmayı düşündünüz mü?

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İşte evde kolayca yapabileceğiniz kahve maskesi tarifleri...

2Göz altı morlukları için maske

Göz altı morlukları için maske

Malzemeler:

1/4 bardak balmumu

1/4 fincan demlenmiş kahve

1/4 su bardağı hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı jojoba yağı

3 kapsül E vitamini

4-5 damla esansiyel papatya yağı

Hazırlanışı:

Balmumunu bir cam kabın içine yerleştirin ve düşük ateşte daha büyük bir su kabına daldırın. Balmumu eridiğinde, demlenmiş kahveyi, Hindistan cevizi yağını, jojoba yağını ve E vitamini yağını ekleyin. Her malzemeyi ekledikçe iyice karıştırın.Sıcaktan çıkarın ve 4-5 damla esansiyel papatya yağı ekleyin, karıştırın.

Karışımı cam saklama kabına aktarın. Katılaşması için buzdolabına koyun. Hazırladığınız maskeyi buzdolabında saklayabilirsiniz. Soğuk özellikle şişkinlikler için de iyi olacaktır.

Göz altı morluklarına iyi gelen kahve maskesini akşam yatmadan önce göz altlarınıza dikkatlice sürün. Yaklaşık 15-20 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra cilt tipinize uygun nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın.

3Ölü hücre temizleyici maske

Ölü hücre temizleyici maske

Malzemeler:

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı granül kahve

1 yemek kaşığı yoğurt

Hazırlanışı:

Kahve, bal ve yoğurdu bir kapta karıştırdıktan sonra temizlenmiş yüzünüze sürün. 15-20 dakika kadar bekledikten sonra ılık su ile masaj yaparak durulayın. İşlem sonra nemlendirici sürmeyi unutmayın.

4Cilt sıkılaştırıcı maske

Cilt sıkılaştırıcı maske

Malzemeler:

1/2 bardak öğütülmüş kahve

1/4 bardak Hindistan cevizi yağı

1/2 bardak toz şeker

Hazırlanışı:

Hindistan cevizi yağını düşük bir ısıda eritin. Ancak kaynamamasına ve yanmamasına dikkat edin. Eridikten sonra içine kahve ve şekeri ilave edin. Temiz cilde dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. 20 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.

5Siyah noktalar için maske

Siyah noktalar için maske

Malzemeler:

1 çay kaşığı öğütülmüş kahve

2 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı karbonat

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri, neredeyse bir hamur kıvamı olacak şekilde karıştırın. Yüz ve boyun bölgenize uygulayıp 20 dakika bekleyin. Maskeyi soğuk su ile temizledikten sonra cildinize uygun bir nemlendirici sürerek bakımı tamamlayın.

6Cilt canlandırıcı maske

Cilt canlandırıcı maske

Malzemeler:

1 fincan öğütülmüş kahve çekirdeği

½ fincan şekersiz kakao tozu

1 bardak şekersiz badem sütü

1 yemek kaşığı limon suyu (kuru cildiniz varsa, zeytinyağı veya badem yağı ile değiştirin)

1 yemek kaşığı bal (fazladan yağlı veya akne eğilimli ciltler için, bal yerine ek limon suyu kullanın)

Hazırlanışı:

Kahveyi derin bir kasede kakao tozu ile karıştırın. Sütü ekleyin ve bir macun oluşana kadar karıştırın. Daha kıvamlı koyu bir macun için daha az süt kullanabilirsiniz. Ardından limon suyu ve balı ekleyin. Karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 20 dakika kadar kurumasını bekleyin ve durulayın.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy

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Türk kahvesi hakkında ilginç bilgiler

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