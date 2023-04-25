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Ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı? Çalışmayan ev hanımlarına emeklilik şartları neler olacak? Bakan Nebati duyurdu: Primin üçte biri karşılanacak

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#Ev Hanımlarına Emeklilik Şartları#Ev Hanımlarına Emeklilik Başvurusu#Çalışmayan Ev Hanımı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 21:08

Ev hanımlarına emeklilik planının detayları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi'yle müjdesini verdiği en hanımlarına emeklilik şartları gündemde yer alırken, bir açıklama da Bakan Nebati'den geldi. Aile ve Gençlik Bankası kuracaklarını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız." dedi. Açıklama sonrası "Ev hanımlarına emeklilik başvuruları" ve "Ev hanımlarına emeklilik şartları"na gözler çevrildi. Ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı Çalışmayan ev hanımlarına emeklilik şartları neler olacak Bakan Nebati duyurdu: Primin üçte biri karşılanacak

Çalışmayan ev hanımlarına sigorta prim desteği şartları, gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev hanımlarının emekliliğinde sigorta priminin bir kısmının ödeyerek destek vereceğiz." dedi. Milyonlarca vatandaşları ilgilendiren açıklamanın ardından ev hanımlarına emeklilik şartlarının neler olacağı gündeme geldi. Son dakika değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yıpranma hakkı da vererek, ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

2/4EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NASIL OLACAK

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Nebati, ev hanımlarına emeklilik planı hakkında şunları söyledi;

"Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu kapsamda ilk müjdemiz ev hanımlarımıza. Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek, ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi vereceğiz. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz. Böylece en az bir ferdinin çalışmadığı aile bırakmayacağız. Bu amaçla istihdam edilen kişinin gerekirse sigorta primini, gerekirse maaşının bir kısmını biz karşılayacağız. Her aşaması zorlukla dolu 10 yıllık bir emeğin ve mücadelenin ürünü olan İstanbul Finans Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Bu merkez, Türk ekonomisini finans sektörünün lokomotifliğinde hızla büyütecektir."

3/4EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Haber'de yaptığı açıklamada, şunları söyledi;

"Türkiye'ye geçtiğimiz 21 yılda asırlara bedel eserler kazandırdık. Son dönemde dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de aile kurumunu ve gençleri hedef alan sinsi bir çalışma var. Gençlerin ve ailelerin desteklenmesine ayrıca önem vereceğiz. Bunun örneği dünyada en güzeli Norveç'te. Orada gençlere ait bir fon var. Kendi gençlerine belli oranı ayırıyorlar. Ona hiç dokunulmuyor. Gençler evleneceği zaman bunu kullanıyor. Karadeniz gazından aile ve gençliğe tahsisi yapacağız. Aile ve Gençlik Bankası'nda bunu rezerv edecek. Kaynağı Karadeniz doğalgazı olacak. Gençler evleneceği zaman faizsiz buradan kredi kullanabilecek. Ödeme sıkıntısı yaşatmayacağız. Ev hanımlarının emekliliğinde sigorta priminin bir kısmının ödeyerek destek vereceğiz."

Konuyla ilgili detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

4/4AİLE KORUMA KALKANI NEDİR

AİLE KORUMA KALKANI NEDİR?

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında;

• Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,
• Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,
• Yeni evlilikler teşvik edilecektir.

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