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Ev hanımlarına emeklilik 2023|| Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman, şartları neler?

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#Ev Hanımlarına Emeklilik#Ev Hanımlarına Emeklilik Başvurusu#Ev Hanımlarına Emeklilik Şartları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 12:25

Ev hanımlarına emeklilik desteği müjdesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi'yle gündeme gelmişti. Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ve şartları gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Aile ve Gençlik Bankası kapsamında ev hanımlarına emeklilik prim detaylarını da bildirdi. Peki, Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, ev hanımlarına emeklilik şartları 2023

1/3Ev hanımlarına emeklilik 2023|| Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman, şartları neler

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev hanımlarının emekliliğinde sigorta priminin bir kısmının ödeyerek destek vereceğiz." ifadelerine yer verdi. Milyonları ilgilendiren ev hanımlarına emeklilik başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Peki, ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman, şartları neler?

2/3EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NASIL OLACAK

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Nebati, ev hanımlarına emeklilik planı hakkında şunları söyledi;

"Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu kapsamda ilk müjdemiz ev hanımlarımıza. Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek, ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi vereceğiz. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz. Böylece en az bir ferdinin çalışmadığı aile bırakmayacağız. Bu amaçla istihdam edilen kişinin gerekirse sigorta primini, gerekirse maaşının bir kısmını biz karşılayacağız. Her aşaması zorlukla dolu 10 yıllık bir emeğin ve mücadelenin ürünü olan İstanbul Finans Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Bu merkez, Türk ekonomisini finans sektörünün lokomotifliğinde hızla büyütecektir."

3/3AİLE KORUMA KALKANI NEDİR, ŞARTLARI NELER

AİLE KORUMA KALKANI NEDİR, ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile Koruma Kalkanı Programı’yla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında;

• Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,
• Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,
• Yeni evlilikler teşvik edilecektir.

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