Ev hanımlarına emeklilik 2023|| Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman, şartları neler?

AİLE KORUMA KALKANI NEDİR, ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile Koruma Kalkanı Programı’yla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında;

• Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,

• Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,

• Yeni evlilikler teşvik edilecektir.