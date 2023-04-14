Enflasyon farkı ne zaman belli olacak? 3 aylık enflasyon zammı ne kadar? Memur ve emekli zammında belirleyici olacak...

2023 yılında memur maaşlarına enflasyonun üzerinde %30 oranında toplam zam yapılırken gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri enflasyon zam oranlarını hesaplamaya başladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu. Yeni yılın başında memur ve emekli maaşlarına aynı anda zam yapılmıştı. Ancak en düşük emekli maaşı ara zam görerek 5 bin 500 liradan 7.500 liraya yükselmişti. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayındaki enflasyon tutarlarına göre memur maaş zamları netlik kazanacak. 3 aylık enflasyon farkı mert ayı enflasyon rakamlarıyla ortaya çıktı.