Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Enflasyon farkı ne zaman belli olacak? 3 aylık enflasyon zammı ne kadar? Memur ve emekli zammında belirleyici olacak...

Güncelleme Tarihi:

#Enflasyon Farkı Ne Zaman Belli Olacak#3 Aylık Enflasyon Zammı#Memur Zam Oranı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 21:34

Enflasyon farklıyla memur ve emeklilere yılın ilk yarısında yapılacak zam oranları belirleyici olacak. Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından gözler enflasyon zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor. Mart ayında TÜİK açıklamasına göre enflasyon yıllık yüzde 50,51 olarak gerçekleşti. İlk üç aylık rakamlara göre Ocak, Şubat ve Mart ayında toplam enflasyon %12,52 oldu. Peki, enflasyon farkı ne zaman belli olacak? 3 aylık enflasyon zammı ne kadar? İşte, memur ve emekli maaşı zam oranı hakkında bilgiler.

1/5Enflasyon farkı ne zaman belli olacak 3 aylık enflasyon zammı ne kadar Memur ve emekli zammında belirleyici olacak...

2023 yılında memur maaşlarına enflasyonun üzerinde %30 oranında toplam zam yapılırken gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri enflasyon zam oranlarını hesaplamaya başladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu. Yeni yılın başında memur ve emekli maaşlarına aynı anda zam yapılmıştı. Ancak en düşük emekli maaşı ara zam görerek 5 bin 500 liradan 7.500 liraya yükselmişti. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayındaki enflasyon tutarlarına göre memur maaş zamları netlik kazanacak. 3 aylık enflasyon farkı mert ayı enflasyon rakamlarıyla ortaya çıktı.

2/53 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Son 6 aylık enflasyon oranları memur maaşlarına doğrudan etki edecek. Memurlar yeni yılda yüzde 8 toplu sözleşme zammı aldı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranları toplu sözleşmeyi aşması durumunda memurlar enflasyon farkı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15 ve son olarak Mart ayında 2,29 olarak açıkladı. 3 aylık enflasyon toplamda 12,52 olurken memurların toplu sözleşmesini geçti. Böylelikle memurlar şimdiden % 4,52 oranında zam almayı hak etti.

3/5ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK

ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı orası belli olacak.

4/5GÜNCEL MEMUR MAAŞI TABLOSU

GÜNCEL MEMUR MAAŞI TABLOSU

ÖĞRETMEN 1/4 15.959 TL

BAŞKOMİSER 3/1 20.553 TL

POLİS MEMURU 8/1 17.871 TL

UZMAN DOKTOR 1/4 24.509 TL

HEMŞİRE (lisans) 5/1 15.376 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 19.904 TL

VAİZ 1/4 16.578 TL

5/5Enflasyon farkı ne zaman belli olacak 3 aylık enflasyon zammı ne kadar Memur ve emekli zammında belirleyici olacak...
Haberle ilgili daha fazlası:
#Enflasyon Farkı Ne Zaman Belli Olacak#3 Aylık Enflasyon Zammı#Memur Zam Oranı