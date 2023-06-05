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ENFLASYON RAKAMLARI 2023 | Mayıs ayı enflasyon oranları belli oluyor! Mayıs 2023 enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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#Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak#Merkez Bankası#Enflasyon Beklentisi 2023
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:05

Enflasyon ne zaman açıklanacak, sorusu haziran ayının ilk haftası ile ekonominin en önemli gündem maddelerinden oldu. TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon rakamları kira artış oranı, memur ve emekli zammı gibi ekonomi üzerinde etkili olacak. Özellikle milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 6 aylık enflasyon farkı için, mayıs enflasyonu zam oranı tablosunu şekillendirecek. Enflasyon beklentisi için Merkez Bankası'nın yayımladığı raporda; katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 oldu. Peki, mayıs ayı enflasyon rakamları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? İşte, enflasyon beklentisi ve konu hakkında ayrıntılar.

1/5ENFLASYON RAKAMLARI 2023 | Mayıs ayı enflasyon oranları belli oluyor Mayıs 2023 enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak

Enflasyon beklentisi 2023 vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haziran ayının gelmesiyle enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi. Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 olmuştu. Mayıs ayı enflasyon rakamları memur ve emekli zammı için belirleyici olacak. Mayıs ayı enflasyon oranları 5 Haziran'da belli olacak. Peki, TUİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/5ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının da 3 Haziran'da açıklanması bekleniyordu. Ancak 3 Haziran'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, enflasyon oranları 5 Haziran Pazartesi günü ilan edilecek.

3/5ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

4/512 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00’ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

5/5NİSANDA ENFLASYON NE OLDU

NİSANDA ENFLASYON NE OLDU?

TÜİK, Nisan 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 olarak gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranlarına bakıldığında, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,62 ile sağlık oldu. Ana harcama grupları itibarıyla nisan ayında bir önceki aya göre konut yüzde 1,47 geriledi. Bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,93 ile haberleşme oldu.

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#Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak#Merkez Bankası#Enflasyon Beklentisi 2023