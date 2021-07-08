En güzel aşk sözleri - Resimli, kısa, uzun, anlamlı, romantik, platonik aşk acısı ve etkileyici sevgiliye seni seviyorum sözleri
Sevdiğiniz kişiye duygularınızı ve hislerinizi güzel sözlerle ifade edebilirsiniz. En güzel aşk sözleri ile bu duygularınızı gösterebilirsiniz. İşte duygularınızı paylaşabileceğiniz resimli, kısa, uzun, anlamlı, romantik, platonik aşk acısı ve etkileyici sevgiliye seni seviyorum sözleri...
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1
Sevdiğiniz kişiye olan duygularınızı açıklamak bazen zor olabilir. Ancak bazı sözler bu konuda yardımcınız olabilir. İşte sevgilinize olan aşkınızı ifade edebileceğiniz en güzel aşk sözleri...
2
Aşkım; gökyüzünde bir yıldız seç. Senin kadar güzel ve parlak olsun. Benim içinde bir yıldız seç, parlaklığı önemli değil yeter ki sana yakın olsun...
3
Sen hep gülümse ki yüreğinin güzelliği gülüşlerinde canlansın…
4
Rüzgarın kemanını çaldığı ve damlaların pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp hayalini kurduğun ve keşke dediğin tüm güzellikler senin olsun...
5
Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır.
6
Hayatta üç şeyi sevdim. Seni, Kalbimi, Ümit Etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye.
7
Ben kalbimin senden önce bu kadar çarpabildiğini bilmiyordum.
8
Mükеmmеl kişiyi aramaktan vazgеç. Tеk ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünеn biridir.
9
Sen yanımda olmadığında kalbimin bir parçası eksik demektir.
10
Sen gözlerimde bir damla yaş olsaydın seni kaybetmemek için ömür boyu ağlamazdım!
11
Hadi gel tut hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara…
12
Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti... Çünkü sen benim için daima tektin.
13
Eğer geceler seni düşündüğüm kadar uzun olsaydı asla sabah olmazdı...
14
Ben seni dün sevmedim çünkü dün geride kaldı, ben seni bugün de sevmeyeceğim çünkü bugün de bitecek; ben seni yarın seveceğim çünkü yarınlar hiç bitmeyecek!
15
Kendimi görebileceğim en güzel ayna bana aşkla bakan gözlerindir.
16
Kaybedilemeyecek kadar değerlisin.
17
Seni çok özledim. Seni her özledigimde kalbime bir yıldız çizdim. Seni ne kadar özlediğimi bilmek ister misin? Sayende bir gökyüzüne sahibim canım!
18
Güneşin doğduğu da bir gerçek battığı da... Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de... Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, işte o en büyük gerçek...
19
Güneşin buz tuttuğu yerde bir alev görürsen bil ki o yalnız senin için yanan kalbimdir.
20
Rüzgar alabildiğine hırçın, yagmur alabildiğine inatçı, yüreğim ise onlara inat sanki bir liman, tipki gözlerindeki huzur gibi.