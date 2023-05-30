EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ 2023 | Emlak vergisi nasıl ve nereden ödenir? Emlak vergisi 1'inci taksit ödemeleri ne zaman bitecek?

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Emlak vergisi ödeme tarihi 2023 için son saatlere girildi. Konut, işyeri, arsa ve arazi sahipleri için emlak vergisi taksit ödemeleri, gayrimenkul türüne büyüklüğüne göre farklılık gösterecek. 2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1'inci taksit ödemelerini vaktinde yapmayanlara gecikme durumunda yüzde 2,5 oranında faiz uygulanacak. Ödemeler e-Devlet üzerinden banka kartları ile gerçekleşebilecek. Peki, emlak vergisi nasıl ve nereden ödenir? Emlak vergisi 1'inci taksit ödemeleri ne zaman bitecek? İşte, 2023 emlak vergisi son ödeme tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.