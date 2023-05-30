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EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ 2023 | Emlak vergisi nasıl ve nereden ödenir? Emlak vergisi 1'inci taksit ödemeleri ne zaman bitecek?

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#Emlak Vergisi Ödeme Tarihi#Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenecek#Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 02:01

Emlak vergisi ödeme tarihi 2023 için son saatlere girildi. Konut, işyeri, arsa ve arazi sahipleri için emlak vergisi taksit ödemeleri, gayrimenkul türüne büyüklüğüne göre farklılık gösterecek. 2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1'inci taksit ödemelerini vaktinde yapmayanlara gecikme durumunda yüzde 2,5 oranında faiz uygulanacak. Ödemeler e-Devlet üzerinden banka kartları ile gerçekleşebilecek. Peki, emlak vergisi nasıl ve nereden ödenir? Emlak vergisi 1'inci taksit ödemeleri ne zaman bitecek? İşte, 2023 emlak vergisi son ödeme tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ 2023 | Emlak vergisi nasıl ve nereden ödenir Emlak vergisi 1inci taksit ödemeleri ne zaman bitecek

Emlak vergisi 1. taksit ödemesi ne zaman bitecek? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Mart ayının başından mayıs ayının sonuna kadar ödenen emlak vergileri için geri sayım başladı. Muafiyet için en önemli kriter; mülk sahibinin tek bir konutunun olması ve bu konutunun brüt 200 metrekareyi aşmaması olacak. Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. İşte, emlak vergisi ödemeleri hakkında bilgiler.

2/4EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1'inci taksit ödemeleri için verilen süre 31 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor.

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. Ödeme yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyanname dolduruluyor.

3/4EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ 2023 | Emlak vergisi nasıl ve nereden ödenir Emlak vergisi 1inci taksit ödemeleri ne zaman bitecek

Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

4/4EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisinin ilk taksiti mart ayından mayıs sonuna kadar ödenebiliyor, ikinci taksitin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Belediyelerin internet sitesinden kredi kartıyla ödeme imkânı da mevcut. Süresinde ödenmeyen vergiler için aylık yüzde 2.5 oranında gecikme zammı uygulanıyor.

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