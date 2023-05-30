EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ 2023 | Emlak vergisi nasıl ve nereden ödenir? Emlak vergisi 1'inci taksit ödemeleri ne zaman bitecek?

Emlak vergisi 1. taksit ödemesi ne zaman bitecek? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Mart ayının başından mayıs ayının sonuna kadar ödenen emlak vergileri için geri sayım başladı. Muafiyet için en önemli kriter; mülk sahibinin tek bir konutunun olması ve bu konutunun brüt 200 metrekareyi aşmaması olacak. Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. İşte, emlak vergisi ödemeleri hakkında bilgiler.