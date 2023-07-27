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EMEKLİ ZAMMI AĞUSTOS 2023: Emekliye ek zam olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Emekli#Emekliye Ek Zam#Emekli Zammı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 08:28

Emekli maaşına ek zam yapılacak mı? sorusu gündemde yer alırken önemli açıklamalar geldi. Yüzde 25'lik zam gelişmesinin ardından ek bir zam beklentisi içerisine giren emekliler, atılacak adımlara odaklandı. Öte yandan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye yönelik yaptığı açıklamada "Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenleme için yılbaşını işaret gösterdi. İşte, ayrıntılar.

1/4EMEKLİ ZAMMI AĞUSTOS 2023: Emekliye ek zam olacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğandan emekli zammı açıklaması

Emekliye ek zam olup olmayacağı, gündemde yaşanan son gelişmelerle takip ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye yönelik önemli mesajlar verdi. Depremden hemen sonra ilan edilen mücbir sebep uygulamasıyla afetzedelerin yükünü hafiflettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının 3 ay süreyle uzatıldığını açıkladı. Erdoğan asgari ücretli ve emekli maaşlarıyla ilgili de "Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semarisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz." dedi. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili yaptığı açıklamanın ayrıntıları...

2/4ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI MESAJI

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu. Ekonomiye yönelik önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

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3/4EMEKLİ ZAMMI AĞUSTOS 2023: Emekliye ek zam olacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğandan emekli zammı açıklaması

Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Ek bütçede deprem bölgesinin kalkınmasını sağlayacak projelere verdik. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semarisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz. Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmayı istiyorum.

4/4EMEKLİ ZAMMI AĞUSTOS 2023: Emekliye ek zam olacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğandan emekli zammı açıklaması
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