EMEKLİ ZAMMI AĞUSTOS 2023: Emekliye ek zam olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması

Emekliye ek zam olup olmayacağı, gündemde yaşanan son gelişmelerle takip ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye yönelik önemli mesajlar verdi. Depremden hemen sonra ilan edilen mücbir sebep uygulamasıyla afetzedelerin yükünü hafiflettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının 3 ay süreyle uzatıldığını açıkladı. Erdoğan asgari ücretli ve emekli maaşlarıyla ilgili de "Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semarisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz." dedi. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili yaptığı açıklamanın ayrıntıları...