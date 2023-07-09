EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA 2023 (GÜNCEL) || Emekli banka promosyonu 10 bin TL'yi buldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

YAPIKREDİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2023

6 Nisan 2023 – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 250 TL ek nakit ödül ödenir.

Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir. Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.

1 Temmuz 2023 – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kart/kartları ile; promosyon başvuru tarihini takip eden 2 ay içerisinde toplam 500 TL harcama yapan müşterilerimiz ek 750 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.