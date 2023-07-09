EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA 2023 (GÜNCEL) || Emekli banka promosyonu 10 bin TL'yi buldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

GARANTİ BBVA EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2023
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Temmuz 2023’tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Garanti BBVA’dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmayın!
Üstelik EYTli olup prim borcu olanlar, avantajlı faizlerle EYT Prim Borcu Kredisi kullanarak, hemen emekli olabilirler. Siz de EYT Prim Borcu Kredisi'ne başvurun, hemen emekli olun. EYT Prim Borcu Kredisi ile ilgili detaylı bilgiye EYT Kredisi sayfasından ulaşabilirsiniz.
Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 16.00’ya kadar olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)