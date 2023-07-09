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EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA 2023 (GÜNCEL) || Emekli banka promosyonu 10 bin TL'yi buldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Güncelleme Tarihi:

#Emekli Promosyonu#Emekli Maaş Promosyonu Temmuz#Emekli Maaş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 13:26

Emekli maaş promosyonu temmuz ayı ücretleri fırsatlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi. Emekli promosyonu yapılan son zamlarla birlikte 10 bin TL'yi buldu. Emekli aylıklarını bankalar aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca taşıdığı banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En çok emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte Emekli maaş promosyonu veren bankalar listesi 2023

1/9EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA 2023 (GÜNCEL) || Emekli banka promosyonu 10 bin TLyi buldu Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor

Temmuz maaş zammı 5 Haziran'da netleşirken emekli zam oranı yüzde 19,78 olarak hesaplandı. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi zamlı emekli maaşlarının belli olmasının ardından bankaların emekli promosyon rekabeti artmaya başladı. 10 bin TL emekli promosyonu veren bankalar da diğer yandan araştırılmaya başlandı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2023 Temmuz Halkbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon ücretleri…

2/9YAPIKREDİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2023

YAPIKREDİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2023

6 Nisan 2023 – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 250 TL ek nakit ödül ödenir.

Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir. Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.

1 Temmuz 2023 – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kart/kartları ile; promosyon başvuru tarihini takip eden 2 ay içerisinde toplam 500 TL harcama yapan müşterilerimiz ek 750 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

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3/9ZİRAAT BANKASI MAAŞ PROMOSYONU 2023

ZİRAAT BANKASI MAAŞ PROMOSYONU 2023

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

4/9AKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2023

AKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2023

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Temmuz – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 7.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartını teslim alanlar, 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 TL harcama sözüne 3.000 TL chip-para ile toplamda 10.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

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#Emekli Promosyonu
5/9GARANTİ BBVA EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2023

GARANTİ BBVA EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2023

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Temmuz 2023’tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Garanti BBVA’dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmayın!

Üstelik EYTli olup prim borcu olanlar, avantajlı faizlerle EYT Prim Borcu Kredisi kullanarak, hemen emekli olabilirler. Siz de EYT Prim Borcu Kredisi'ne başvurun, hemen emekli olun. EYT Prim Borcu Kredisi ile ilgili detaylı bilgiye EYT Kredisi sayfasından ulaşabilirsiniz.

Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 16.00’ya kadar olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)

6/9HALKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2023

HALKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2023

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı

3.500 TL altı 3.000 TL

3.500- 7.499 TL 3.500 TL

7.500 - 9.999 TL 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri 5.000 TL

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#Emekli Promosyonu
7/9İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2023

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2023

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Maaş Aralığı;

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar : 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar:  5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar:  6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar: 7.500 TL

8/9VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2023

VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2023

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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9/9İNG BANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2023

İNG BANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2023

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 1.500 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Siz de maaşınızı kolayca ING’ye taşıyın, nakit promosyon fırsatlarını ve emekli müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıkları kaçırmayın.

Eğer hâlâ emekli maaşınızı ING’ye taşımadıysanız e-Devlet Kapısı üzerinden, ING Şubelerimize gelerek veya Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşerek kolayca maaşınızı taşıyabilir, size özel sunulan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

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