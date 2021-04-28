Emekli maaşları ne zaman yatacak ve bayram öncesi ödenecek mi? Bayram ikramiyesi için önemli açıklama
Emekli maaşları milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Emekli bayram ikramiyesi zam tutarının belli olmasının ardından gözler emekli maaşının ödeneceği tarihe çevrildi. Bayram ikramiyelerinin mayısın ilk haftasında ödenmesi bekleniyor. Emekli maaşları bakanlığı belirlediği tarihlerde vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ile ilgili ayrıntılar.
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Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşları için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Bayrama çok az süre kala araştırılan hususlar arasında yer alan emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşları, bakanlığın belirlediği tarihlerde ödenecek. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte, emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşları hakkında detaylı bilgiler
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı.
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EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaşının bayram öncesi yatıp yatmayacağı hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Detaylar açıklandığında haberimize eklenecektir.