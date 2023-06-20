Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşı ne zaman yatacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Emekli maaşı ödeme tarihi 2023, Bakanlıktan yapılan açıklama ile belli oldu. 6 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyelerinin bayram öncesi ödeneceğini söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile 4A, 4B, 4C emekli aylıkları Kurban Bayramı öncesinde belirtilen günlerde hesaplara geçecek. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşı ödemeleri ayrı tarihlerde yapılacak. İşte, haziran ayı emekli maaşı ödeme tarihleri.