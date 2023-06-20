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EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Haziran ayı emekli maaşı ödemesi başladı mı, emekliler ayın kaçında maaş alacak? (Bağ-Kur, Emekli Sandığı tahsis numarasına göre ödeme tarihi)

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#Emekli Maaşı Ödemesi#Emekli Maaşı Ne Zaman Yatacak#Bağkur Emekli Maaşı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 22:10

Emekli maaşı ödeme tarihi 2023, Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların gündemine geldi. 6 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyesinin kurban bayramı öncesinde yatırılacağını duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı ödeme tarihleri yayınlandı. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada ise emekli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini belirterek, "Emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi ödemelerini Kurban Bayramı'ndan önce yapıyoruz. " dedi. Peki, haziran ayı emekli maaşı ne zaman yatacak? Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını ne zaman alacak? İşte, emekli maaşı ödeme tarihleri.

1/5EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK Haziran ayı emekli maaşı ödemesi başladı mı, emekliler ayın kaçında maaş alacak (Bağ-Kur, Emekli Sandığı tahsis numarasına göre ödeme tarihi)

Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşı ne zaman yatacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Emekli maaşı ödeme tarihi 2023, Bakanlıktan yapılan açıklama ile belli oldu. 6 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyelerinin bayram öncesi ödeneceğini söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile 4A, 4B, 4C emekli aylıkları Kurban Bayramı öncesinde belirtilen günlerde hesaplara geçecek. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşı ödemeleri ayrı tarihlerde yapılacak. İşte, haziran ayı emekli maaşı ödeme tarihleri.

2/5SSK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK

SSK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında gelir/aylık alanlardan ödeme günü 17, 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19, 20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21, 22 olanlara 19 Haziran'da, 23, 24 olanlara 20 Haziran'da ve 25, 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak.

3/5BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK

BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

Bu kapsamda 14,4 milyon emeklinin hesabına toplam 25,7 milyar lira tutarında bayram ikramiyesi aktarılacak.

4/5BAKAN IŞIKHANDAN AÇIKLAMA

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Kurban Bayramı ikramiyelerinin ve emekli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini belirterek, “Emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi ödemelerini Kurban Bayramı'ndan önce yapıyoruz. Emeklilerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli, huzurlu bir bayram diliyorum” dedi.

5/5EMEKLİ MAAŞI YATTI MI SORGULAMA EKRANI

EMEKLİ MAAŞI YATTI MI SORGULAMA EKRANI

 Emekli maaşı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar telefon üzerinden sorgulama işlemi yapabilirler.

Emekli maaşı hangi bankadan aldığını bilen emekliler, müşteri hizmetleri numarasını çevirerek hesaplarındaki bakiyeyi, yeni emekli maaşlarının hesaplara yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

Emekli maaşlarını VakıfBank’tan alan emekliler “ 0850 222 0724” numarasını arayarak operatöre bağlanabilir ve sorgulama yapabilir.

Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı alanlar ise 7 gün 24 saat “ 444 00 00” numarasından müşteri hizmetlerine bağlanabilir ve sorgulama yapabilirler.

Emekli maaşını Halkbank’tan alanlar ise “ 0850 222 0400” numarasını çevirerek emekli maaşını sorgulayabilir.

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