EMEKLİ MAAŞI YATTI MI SORGULAMA EKRANI
Emekli maaşı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar telefon üzerinden sorgulama işlemi yapabilirler.
Emekli maaşı hangi bankadan aldığını bilen emekliler, müşteri hizmetleri numarasını çevirerek hesaplarındaki bakiyeyi, yeni emekli maaşlarının hesaplara yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.
Emekli maaşlarını VakıfBank’tan alan emekliler “ 0850 222 0724” numarasını arayarak operatöre bağlanabilir ve sorgulama yapabilir.
Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı alanlar ise 7 gün 24 saat “ 444 00 00” numarasından müşteri hizmetlerine bağlanabilir ve sorgulama yapabilirler.
Emekli maaşını Halkbank’tan alanlar ise “ 0850 222 0400” numarasını çevirerek emekli maaşını sorgulayabilir.