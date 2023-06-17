EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 SON DURUM || SSK, Bağ-kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Temmuz emekli maaş zammı ve 5 aylık enflasyon rakamları

2023 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre 5 aylık enflasyon 15,26 oldu. Son olarak Temmuz ayının ilk haftası açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamına göre emekli maaş zammı şekillenecek. Henüz SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacakları zam oranlarına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında emeklilere enflasyonun üzerinde refah payı desteği de sağlanarak %30 zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraya yükseldi. Ancak enflasyon karşısında değer kaybeden en düşük emekli maaşlarına ara zam yapılarak 7.500 TL’ye çıkarıldı. Temmuz ayında yapılacak zamlardan maaşını alt sınırdan alanlar ve 7.500 TL üzeri maaş alanlar yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada “ Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız.” ifadelerini kullandı.