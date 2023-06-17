×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 SON DURUM || SSK, Bağ-kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Temmuz emekli maaş zammı ve 5 aylık enflasyon rakamları

Güncelleme Tarihi:

#Emekli Maaş Zammı#SSK Bağ-Kur Emekli Maaşı#Temmuz Emekli Maaş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 13:28

Emekli zammı temmuz 2023 beklentileri devam ediyor. Emekli zammı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. CNN Türk ekranlarında gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşı zammı için bilgi verdi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle birlikte 1.5 milyona yakın çalışan emekli oldu. Son olarak 5.500 lira olan en düşük emekli aylığı zamlanarak 7.500 TL’ye yükseltilmişti. Asgari ücret zammı, memur zammı, kamu işçisi zammının yanı sıra SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli olanlara Temmuz ayında ara zam yapılacak. Peki, SSK, Bağ-kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Temmuz emekli maaş zammı ve 5 aylık enflasyon rakamları

1/5EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 SON DURUM || SSK, Bağ-kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023 Temmuz emekli maaş zammı ve 5 aylık enflasyon rakamları

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayı zamlarına çevrildi. Normal şartlarda TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları emekli maaşında belirleyici oluyor. Ancak geçtiğimiz Ocak- Haziran aylarında geçerli olacak maaş zamları enflasyonun üzerinde refah payı dahil edilerek %30’a çıkarılmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Peki 2023 Emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, Emekli Temmuz zammı için yaşanan son gelişmeler…

2/5EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR YAPILACAK

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında Hande Fırat ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtladı. Yılmaz emekli maaşı zammı hakkında şunları söyledi;

"Çalışma bakanlığımız çalışıyor. Kademeli bir yaklaşım içinde bakılacaktır. Maaşı 7 bin 500 olanlar artıştan yararlanamadı. Arkadaşlarımız çalışıyorlar

Biz işverene asgari ücret ver demiyoruz en az bunu ver demiyoruz. İşverenlerin de kendi dengeleri var saygı duyuyoruz. Gönül ister ki daha fazla versinler. Önümüzdeki süreçlerde işletmelerimiz inşallah daha fazla büyür ve çalışanlarımızı faydalandırırlar diye temenni ediyoruz."

3/52023 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK

2023 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre 5 aylık enflasyon 15,26 oldu. Son olarak Temmuz ayının ilk haftası açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamına göre emekli maaş zammı şekillenecek. Henüz SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacakları zam oranlarına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında emeklilere enflasyonun üzerinde refah payı desteği de sağlanarak %30 zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraya yükseldi. Ancak enflasyon karşısında değer kaybeden en düşük emekli maaşlarına ara zam yapılarak 7.500 TL’ye çıkarıldı. Temmuz ayında yapılacak zamlardan maaşını alt sınırdan alanlar ve 7.500 TL üzeri maaş alanlar yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada “ Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız.” ifadelerini kullandı.

4/5BAHÇELİ: “ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERİYORUZ”

BAHÇELİ: “ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERİYORUZ”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 14 Mayıs seçimlerinin ardından gerçekleşen partisinin ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli konuşmasında siyaset gündeminin yanı sıra yapılacak zamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı “ "Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak, insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

5/55 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Ocak ayı enflasyon rakamı: Yüzde 6.65

Şubat ayı enflasyon rakamı: Yüzde 3,15

Mart ayı enflasyon rakamı: Yüzde 2,29

Nisan ayı enflasyon rakamı Yüzde 2.39

Mayıs ayı enflasyonu Yüzde 0,04

Haziran ayı henüz belli olmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emekli Maaş Zammı#SSK Bağ-Kur Emekli Maaşı#Temmuz Emekli Maaş