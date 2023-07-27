EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? | SGK 4A,4B,4C emekli maaşı yattı mı, ayın kaçında ödenecek? İşte 2023 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli aylığı ödemesi son durum!

Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Emekli maaşlarına %25 zam yapılmasına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken emekli zammı ödeme tarihi için beklentiler yoğunlaştı. Emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. 4A, 4B ve 4C’den emekli olanlar, banka şubelerine gitmeden emekli aylıklarının yatıp yatmadığını veya kaç lira olarak hesaplara yatırıldığını sorgulayabiliyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Temmuz zammı emekli aylığı hangi ay ödenecek? İşte, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihi hakkında bilgiler.