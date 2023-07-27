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EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? | SGK 4A,4B,4C emekli maaşı yattı mı, ayın kaçında ödenecek? İşte 2023 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli aylığı ödemesi son durum!

Güncelleme Tarihi:

#Emekli Maaşı Zam Farkı#Zamlı Emekli Maaşı Ne Zaman Yatacak#Bağ-Kur Zamlı Emekli Aylığı Ödemesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 01:16

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi 2023 için beklentiler, temmuz ayının sonlarına girilmesiyle arttı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre emekli maaşlarına %19.55 oranında artış yapılacaktı. Ancak buna refah payı eklemesi yapılarak zam oranı %25’e yükseltildi. Emekli maaşı temmuz zammının netleşmesinin ardından gözler ödeme tarihine çevrildi. Emekli maaşlarına kök maaş üzerinden zam yapıldığı için maaşları geçtiğimiz Nisan ayında zamlanan emekliler %25’lik zamdan yararlanamayacak. Öte yandan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yeni zam için yılbaşını işaret etti. Peki, emekli maaşı zam farkı ne zaman, hangi ay ödenecek? SGK 4A,4B,4C emekli maaşı yattı mı, ayın kaçında ödenecek? İşte 2023 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli aylığı ödemesi son durum bilgisi...

1/4EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK | SGK 4A,4B,4C emekli maaşı yattı mı, ayın kaçında ödenecek İşte 2023 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli aylığı ödemesi son durum

Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Emekli maaşlarına %25 zam yapılmasına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken emekli zammı ödeme tarihi için beklentiler yoğunlaştı. Emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. 4A, 4B ve 4C’den emekli olanlar, banka şubelerine gitmeden emekli aylıklarının yatıp yatmadığını veya kaç lira olarak hesaplara yatırıldığını sorgulayabiliyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Temmuz zammı emekli aylığı hangi ay ödenecek? İşte, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihi hakkında bilgiler.

2/42023 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI YATTI MI

2023 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI YATTI MI?

Zamlı emekli aylığının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen emeklilerin banka şubelerine gitmesine gerek bulunmuyor.

Emekli aylığını bankalardan temin eden emekliler ilgili bankanın müşteri hizmetleri numarasına bağlanarak maaş sorgulama işlemi yapabilirler.

Ayrıca akıllı cep telefonu bulunan emekliler, telefonlarının mobil marketlerinden bankanın uygulamasını telefonlarına indirerek hesaplarına ne kadar maaş yattığını sorgulayabilir. Ayrıca fatura ödeme vb. işlemlerde mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebilir.

Sizde aşağıda bulunan numaralardan emekli aylığı sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası numarası: 0850 258 00 00

Halkbank numarası: 0850 222 0400

Vakıfbank numarası: 0850 222 0724

Garanti Bankası numarası: 444 0 333

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3/4EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını tahsis numarasının son hanesine göre her ayın 25’inde almaya başlıyor. Emekli maaşı ödeme tarihleri şu şekilde;

 Tahsis numarasının son rakamı 9,7 ve 5 olanlar her ayın 25’inde

Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar 26’sında

Tahsis numarasının son rakamı 8,6 ve 4 olanlar 27’sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olan Bağ-Kur emeklileri 28’inde maaşlarını alabilirler.

4/4SSK VE MEMUR EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

SSK VE MEMUR EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

SSK Emeklileri maaş ödemelerini her ayın 17’si ile 21’i arasında almaktadır. Tahsis numarasının sonu 9 olanlar 17 Temmuz Pazartesi günü

Tahsis numarasının sonu 7 olanlar 18 Temmuz Salı günü

Tahsis numarasının sonu 5 olanlar 19 Temmuz Çarşamba günü

Tahsis numarasının sonu 3 olanlar 20 Temmuz Perşembe günü

Tahsis numarasının sonu 1 olanlar 21 Temmuz Cuma günü maaşlarını aldı.

Memur emeklileri maaşlarını ay başında aldığından zamlı tutarlar hesaplara yatırılmadı. Şimdi yüzde 25 artıştan kaynaklı farklar da memur emeklilerine ödenecek. Bu ödemelerinden de 24-28 Temmuz haftası içinde yapılması bekleniyor.

 

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