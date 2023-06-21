EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ | Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

28 Haziran tarihinde idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı cephesine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağkur ve EYT bayram ikramiyelerinin ve maaşlarının ne zaman yatırılacağını açıkladı. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 17 Haziran'da yatırılmaya başlandı. Tahsis numarasına göre farklı tarihlerde yatırılacak olan bayram ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı. Peki, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?