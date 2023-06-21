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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ | Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

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#Emekli Bayram İkramiyesi#Kurban Bayramı Emekli İkramiyeleri#Bayram İkramiyesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 10:03

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyesi ödeme tarihleri araştırmaları hız kazandı. Milyonlarca emekli, bayram hazırlıkları için bayram ikramiyesi ne zaman yatacak merak ediyor. Çalışma v Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini açıkladı. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre farklı tarihlerde yatacak. Peki, Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte, Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2023

1/3EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ | Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar

28 Haziran tarihinde idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı cephesine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağkur ve EYT bayram ikramiyelerinin ve maaşlarının ne zaman yatırılacağını açıkladı. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 17 Haziran'da yatırılmaya başlandı. Tahsis numarasına göre farklı tarihlerde yatırılacak olan bayram ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı. Peki, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

2/3EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHİ

EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4A SSK Bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günü 17-18 Haziran olanların 17 Haziran 2023 tarihinde, 19-20 Haziran olanların 18 Haziran 2023 tarihinde, 21-22 Haziran olanların 19 Haziran 2023 tarihinde, 23-24 Haziran olanların 20 Haziran 2023 tarihinde, 25-26 Haziran olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

3/3KURBAN BAYRAMI EMEKİ İKRAMİYESİ NE KADAR

KURBAN BAYRAMI EMEKİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-memur-maas-zammi-temmuz-2023-memur-maas-zammi-ne-zaman-aciklanacak-enflasyon-farki-ne-kadar-olacak-en-dusun-memur-zammi-ne-kadar-yuzde-kac-42286066

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