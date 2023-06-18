MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 || Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı ne kadar olacak? En düşün memur zammı ne kadar, yüzde kaç?

TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına ilişkin yaptığı son açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti.

Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin olarak dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapmıştı. Kurban Bayramı'ndan önce yeni asgari ücretin belirlenmesi beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücret konusuna gelince… Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak" ifadelerini kullandı.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-emekli-maas-zammi-2023-son-durum-ssk-bag-kur-emekli-maasi-ne-kadar-kac-tl-olacak-2023-temmuz-emekli-maas-zammi-ve-5-aylik-enflasyon-rakamlari-42285648?preview=true