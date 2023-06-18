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MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 || Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı ne kadar olacak? En düşün memur zammı ne kadar, yüzde kaç?

Güncelleme Tarihi:

#Memur Maaş Zammı Temmuz 2023#Memur Maaş#En Düşük Memur Maaşı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 12:59

Memur maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretten memur maaş zammına, enflasyondan Merkez Bankası Başkanı atamasına kadar birçok soruya cevap verdi. Erdoğan asgari ücret konusunda işçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini, Merkez Bankası'nın yeni başkanın kendilerini mahcup etmeyeceğini, enflasyonda ise tek hane kararlılığının sürdüğünü belirtti. Öte yandan Temmuz memur maaşı hesaplama TÜİK mayıs ayı enflasyon oranı ile netleşmeye başladı. 2023 yılı Nisan ayında TÜFE yüzde 2,39 oranında artmıştı. Nisan ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 6,82 puan azalarak yüzde 43,68 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. Peki, Temmuz memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte temmuz memur maaş zammı beklentileri...

1/11MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 || Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı ne kadar olacak En düşün memur zammı ne kadar, yüzde kaç

Gözler temmuz memur maaş zammı için yapılacak olan açıklamalara çevrildi. Kamu kurumlarında farklı kategorilerde öğretmen, doktor, bekçi, zabıta, polis gibi görevlerde bulunanlar Temmuz ayı için bekleyişe geçti. Erdoğan enflasyona ilişkin olarak "Tabii bazı arkadaşlar “Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor” gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, “hayırlı olsun” dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik" dedi. Peki en düşün memur maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

2/11TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK

TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına ilişkin yaptığı son açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti.

Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin olarak dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapmıştı. Kurban Bayramı'ndan önce yeni asgari ücretin belirlenmesi beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücret konusuna gelince… Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak" ifadelerini kullandı.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-emekli-maas-zammi-2023-son-durum-ssk-bag-kur-emekli-maasi-ne-kadar-kac-tl-olacak-2023-temmuz-emekli-maas-zammi-ve-5-aylik-enflasyon-rakamlari-42285648?preview=true

3/11MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 || Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı ne kadar olacak En düşün memur zammı ne kadar, yüzde kaç

Buna göre:

* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

4/11EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

Temmuz ayında zamlı maaş alacak olan memur ve memur emeklilerinin zamları toplu sözleşmeden elde ettikleri zam oranı, Ocak-Temmuz 2023 dönemini içeren enflasyon farkı ve refah payının eklenmesiyle bulunuyor.

5/11MEMURLARIN OLASI ZAM TAHMİNİ TABLOSU

MEMURLARIN OLASI ZAM TAHMİNİ TABLOSU

Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin meslekte birinci yılı içinde olan öğretmen ile uzman öğretmen olarak görev yapanlar aynı maaşı almıyor. Düz memur olarak görev yapanların ise aldıkları maaşlar ön lisans ve lisans gibi mezuniyet durumlarına göre değişiyor. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu maaşın 22 bin lira olacağını ifade etti.

Bizde memur maaşlarına %30, 40, 45 ve 50 oranlarında zam yapılması durumunda ortaya çıkacak tabloyu sizler için hazırladık. Memur maaşı zam oranları kesin olarak Temmuz ayı içerisinde belirlenecek. Aşağıda hazırlanan tabloda zam oranları üzerinden maaşlar yer almaktadır.

Tablodaki hesaplamalar yapılırken bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

6/11MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 || Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı ne kadar olacak En düşün memur zammı ne kadar, yüzde kaç

Başkomiser derecesinde 3/1 derecesinde çalışan bir kişinin mevcut maaşı 20 bin 873 lira. Temmuz ayında maaşına %40 zam yapılması durumunda ise 29 bin 222 lira olacak.

1/4 derecesinde çalışan bir öğretmenin mevcut maaşı 15 bin 793 lira. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda mevcut maaşı 22 bin 110 lira olacak.

1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 24 bin 743 lira. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda ise maaşı 34 bin 640 liraya yükselecek.

5/1 derecesinde üniversite mezunu olarak çalışan hemşire 15 bin 611 lira maaş alıyor. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda maaşı 21 bin 855 lira olacak.

8/1 derecesinde çalışan bir polis memurunun mevcut maaşı 18 bin 23 lira. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda maaşı 25 bin 529 lira olacak.

7/11MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 || Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı ne kadar olacak En düşün memur zammı ne kadar, yüzde kaç
8/11MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 || Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı ne kadar olacak En düşün memur zammı ne kadar, yüzde kaç
9/11MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 || Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı ne kadar olacak En düşün memur zammı ne kadar, yüzde kaç
10/11MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 || Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı ne kadar olacak En düşün memur zammı ne kadar, yüzde kaç
11/11MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 || Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı ne kadar olacak En düşün memur zammı ne kadar, yüzde kaç
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