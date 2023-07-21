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Ek MTV ne zaman yatacak, ne kadar? 2023 Ek MTV 3. taksit ödeme tarihleri

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#Ek MTV#MTV Ödeme#Ek MTV Ödemesi Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 10:24

Ek MTV ödeme 3. taksit tarihi merak ediliyor. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için geçtiğimiz günlerde açıklama yapılmıştı. Yalnızca bu yıla mahsus olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3. taksit ödemesi yapılacak. Bu bağlamda ek MTV 3. taksit ne zaman yatacak sorusu araç sahip leri tarafından merak ediliyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle alınacak bu ödemeler kapsamında bütçeye 30 milyar lira civarında ek gelir bekleniyor. Peki, ek MTV ne zaman yatacak, ne kadar? 2023 Ek MTV ödeme tarihleri

1/5Ek MTV ne zaman yatacak, ne kadar 2023 Ek MTV 3. taksit ödeme tarihleri

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3. taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. MTV’den kimler muaf olacak? Ek MTV ne zaman yatacak, ne kadar? 2023 Ek MTV 3. taksit ödeme tarihi

2/5EK MTV 3. TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK

EK MTV 3. TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ödenecek. Normal şartlarda MTV'de Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksit dönemi bulunuyor. Bu yıl bu taksitlere 2 taksit daha eklenecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Bu doğrultuda Ek MTV 1. taksitinin ağustos ayının sonuna kadar, 2. taksitinin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

3/5EK MTV NE KADAR

EK MTV NE KADAR?

2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltilirken, bu oran; finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinin kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.

4/5EK MTV’DEN KİMLER MUAF

EK MTV’DEN KİMLER MUAF?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde, deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

Ek MTV muafiyetinin, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay'daki araç sahiplerinin ikametlerine göre mi, yoksa araç plakalarına göre mi olacağı tartışılıyor. Çünkü, söz konusu şehirlerde başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin olmak üzere çeşitli illerin plakasını taşıyan binlerce araç mevcut.

5/5EK MTV HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR

EK MTV HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak.

Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Örneğin teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek. Ek MTV'nin ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

Örnek olarak, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması halinde, ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar yine 1846 lira ek vergi ödeyecek. Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.

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