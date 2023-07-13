EK MTV NE ZAMAN ÖDENECEK? MTV ödemeleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit ödeme tarihi...

Ek MTV ödeme tarihi gündemde yer alan konulardan biri. TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’yle 2023 yılı ocak ayında otomatik olarak tahakkuk etmiş olan MTV tutarı kadar ilave ek MTV ödenecek. Bu yılın ilk yarısında taşıt alanlar için de durum değişmeyecek. Yasa teklifine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yer alan listelerdeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, minibüs, panelvan, motorlu karavanlar, otobüs ve benzerleri, kamyonet, kamyon, çekiciler kapsamda olacak. Gerçek ve tüzel kişiler de vergiyi ödemekle yükümlü olacaklar. Yasa teklifine göre ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin birinci taksiti yasanın yayınlanmasının ardından izleyen ayda ödenecek.