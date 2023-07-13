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EK MTV NE ZAMAN ÖDENECEK? MTV ödemeleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit ödeme tarihi...

Güncelleme Tarihi:

#Ek MTV#Ek MTV Ne Zaman Ödenecek#MTV Ödeme Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 10:37

Ek MTV ödeme tarihi günün aranan başlıklarından biri. TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamında 2023 yılı ocak ayında otomatik olarak tahakkuk etmiş olan MTV tutarı kadar ilave ek MTV ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak. Diğer taraftan yıllık MTV ödemeleri için 2. taksit tarihi de merak ediliyor. Peki Ek MTV ne zaman ödenecek? MTV ödemeleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

1/4EK MTV NE ZAMAN ÖDENECEK MTV ödemeleri ne zaman, nasıl yapılacak İşte 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit ödeme tarihi...

Ek MTV ödeme tarihi gündemde yer alan konulardan biri. TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’yle 2023 yılı ocak ayında otomatik olarak tahakkuk etmiş olan MTV tutarı kadar ilave ek MTV ödenecek. Bu yılın ilk yarısında taşıt alanlar için de durum değişmeyecek. Yasa teklifine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yer alan listelerdeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, minibüs, panelvan, motorlu karavanlar, otobüs ve benzerleri, kamyonet, kamyon, çekiciler kapsamda olacak. Gerçek ve tüzel kişiler de vergiyi ödemekle yükümlü olacaklar. Yasa teklifine göre ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin birinci taksiti yasanın yayınlanmasının ardından izleyen ayda ödenecek.

2/4EK MTV NE ZAMAN ÖDENECEK

EK MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ek MTV ödemeleri iki taksit halinde yapılacak. Buna göre ilk taksit ödemeleri Ağustos sonuna kadar, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek.

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3/4MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEME TARİHİ (YILLIK)

MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEME TARİHİ (YILLIK)

Diğer taraftan yıllık MTV’de de ikinci taksit ödemeleri sürüyor. aşıt sahipleri MTV’nin ilk taksitini ocak ayında ödediler. İkinci taksit dönemi ise Temmuz ayı. Temmuz ayının sonuna kadar ödemeler gerçekleştirilebilecek.

4/4MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NASIL ÖDENİR

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

MTV ödemeleri interaktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,

Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,

PTT şubelerine, yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

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