EK MTV'DEN KÄ°MLER MUAF?

Ek MTV Ã¶demesinden deprem bÃ¶lgesinde yaÅŸayan, evleri orta veya aÄŸÄ±r hasarlÄ± ya da yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ olan, yakÄ±nlarÄ±nÄ± depremde kaybetmiÅŸ olan vatandaÅŸlar muaf olacak.



TebliÄŸe gÃ¶re, ek MTV mÃ¼kellefiyetinde yasanÄ±n yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz 2023 tarihi esas alÄ±nacak. Ek MTV dÃ¼zenlemesi 7456 sayÄ±lÄ± yasa ile getirildi. Bu yasa da 15 Temmuz 2023 tarihinde yayÄ±mlandÄ±. TebliÄŸe gÃ¶re, ek MTVâ€™yi yatÄ±racak olanlar 15 Temmuz 2023 tarihine kadar taÅŸÄ±tÄ±n sahibi olanlar ve 31 AralÄ±k 2023 tarihine kadar ilk defa taÅŸÄ±t alacak olanlar oldu. YasanÄ±n yayÄ±mÄ± tarihinde ilgili vergi dairesinde motorlu taÅŸÄ±tlar vergisi mÃ¼kellefi olanlar ek MTVâ€™nin mÃ¼kellefi olacak. YasanÄ±n yayÄ±m tarihinden sonraki bir tarihte taÅŸÄ±tÄ±n satÄ±ÅŸ veya devri yapÄ±lmak suretiyle baÅŸka bir kiÅŸi adÄ±na kayÄ±t ve tescil edilmesi, ek MTVâ€™nin mÃ¼kellefini deÄŸiÅŸtirmeyecek. TebliÄŸde konuya iliÅŸkin Ã¶rnek de verildi: (A) adÄ±na kayÄ±t ve tescilli otomobilini 15 MayÄ±s 2023â€™te (B)â€™ye devretmiÅŸtir. Bu durumda, 7456 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihte adÄ±na kayÄ±t ve tescilli taÅŸÄ±tÄ± bulunan (B) ek MTVâ€™nin mÃ¼kellefi olacak. (C), adÄ±na kayÄ±t ve tescilli otomobilini 21 AÄŸustos 2023â€™te (D)â€™ye devretmiÅŸtir. Devir iÅŸlemi 7456 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten sonra yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan (D) ek MTVâ€™nin mÃ¼kellefi olmayacak.