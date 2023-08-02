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EK MTV NE ZAMAN ÖDENECEK? | 2023 ek MTV'den kimler muaf, nasÄ±l ödenir? Ä°ÅŸte ek MTV ödeme tarihleri 2023!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ek Motorlu TaÅŸÄ±tlar Vergisi#Ek Mtv Ne Zaman Ödenecek#Ek Mtvden Kimler Muaf
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 02, 2023 21:39

Ek Motorlu TaÅŸÄ±tlar Vergisi (MTV) Ã¶demeleri aÄŸustos ayÄ±yla beraber baÅŸladÄ±. Depremin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yaralarÄ± kapatmak iÃ§in bir kereye mahsus alÄ±nacak ek MTV Ã¶demesi iki taksitte gerÃ§ekleÅŸecek. YayÄ±mlanan karara gÃ¶re Ã¶demeyenler aracÄ±nÄ± satamayacak, trafikten Ã§ekemeyecek, hurdaya ayÄ±ramayacak veya yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karamayacak. YÄ±l sonuna kadar ilk defa taÅŸÄ±t alacak olanlar ise ek MTV ile taÅŸÄ±ta ait MTVâ€™yi birlikte ve peÅŸin Ã¶demek zorunda olacak. Ã–demeler devam ederken ek MTV'den kimlerin muaf olduÄŸu da gÃ¼ndeme geldi. Peki, 2023 ek MTV ne zaman Ã¶denecek? Ek MTV'den kimler muaf, nasÄ±l Ã¶denir? Ä°ÅŸte ek MTV Ã¶deme tarihleri ve konuyla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler...

1/4EK MTV NE ZAMAN Ã–DENECEK | 2023 ek MTVden kimler muaf, nasÄ±l Ã¶denir Ä°ÅŸte ek MTV Ã¶deme tarihleri 2023

2023 ek MTV Ã¶deme tarihleri, son geliÅŸmeler ile takip ediliyor. Ek MTV uygulamasÄ±na aÃ§Ä±klÄ±k getiren tebliÄŸ yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Buna gÃ¶re araÃ§ sahipleri 2023 yÄ±lÄ±nda Ã¶dedikleri MTV tutarÄ± kadar ek MTV Ã¶deyecek. TebliÄŸe gÃ¶re, ek MTVâ€™yi yatÄ±racak olanlar 15 Temmuz 2023 tarihine kadar taÅŸÄ±tÄ±n sahibi olanlar ve 31 AralÄ±k 2023 tarihine kadar ilk defa taÅŸÄ±t alacak olanlar oldu. AraÃ§ sahiplerini ilgilendiren ek MTV Ã¶demesinin ilk taksidi aÄŸustos ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek. Peki, ek MTV'den kimler muaf? Ek MTV ne zaman nasÄ±l Ã¶denir? Ä°ÅŸte, o konular hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler.

2/4EK MTV Ã–DEMESÄ° NE ZAMAN

EK MTV Ã–DEMESÄ° NE ZAMAN?

Ek MTV iki taksitte Ã¶denecek. Ä°lk taksit aÄŸustos ayÄ±nda Ã¶denecek. Ä°kinci taksitin ise bu yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda Ã¶denmesi gerekiyor. YÄ±l sonuna kadar ilk defa taÅŸÄ±t alacak olanlar ise ek MTV ile taÅŸÄ±ta ait MTVâ€™yi birlikte ve peÅŸin Ã¶demek zorunda kalacaklar.Â

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3/4EK MTVDEN KÄ°MLER MUAF

EK MTV'DEN KÄ°MLER MUAF?

Ek MTV Ã¶demesinden deprem bÃ¶lgesinde yaÅŸayan, evleri orta veya aÄŸÄ±r hasarlÄ± ya da yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ olan, yakÄ±nlarÄ±nÄ± depremde kaybetmiÅŸ olan vatandaÅŸlar muaf olacak.

TebliÄŸe gÃ¶re, ek MTV mÃ¼kellefiyetinde yasanÄ±n yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz 2023 tarihi esas alÄ±nacak. Ek MTV dÃ¼zenlemesi 7456 sayÄ±lÄ± yasa ile getirildi. Bu yasa da 15 Temmuz 2023 tarihinde yayÄ±mlandÄ±. TebliÄŸe gÃ¶re, ek MTVâ€™yi yatÄ±racak olanlar 15 Temmuz 2023 tarihine kadar taÅŸÄ±tÄ±n sahibi olanlar ve 31 AralÄ±k 2023 tarihine kadar ilk defa taÅŸÄ±t alacak olanlar oldu. YasanÄ±n yayÄ±mÄ± tarihinde ilgili vergi dairesinde motorlu taÅŸÄ±tlar vergisi mÃ¼kellefi olanlar ek MTVâ€™nin mÃ¼kellefi olacak. YasanÄ±n yayÄ±m tarihinden sonraki bir tarihte taÅŸÄ±tÄ±n satÄ±ÅŸ veya devri yapÄ±lmak suretiyle baÅŸka bir kiÅŸi adÄ±na kayÄ±t ve tescil edilmesi, ek MTVâ€™nin mÃ¼kellefini deÄŸiÅŸtirmeyecek. TebliÄŸde konuya iliÅŸkin Ã¶rnek de verildi: (A) adÄ±na kayÄ±t ve tescilli otomobilini 15 MayÄ±s 2023â€™te (B)â€™ye devretmiÅŸtir. Bu durumda, 7456 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihte adÄ±na kayÄ±t ve tescilli taÅŸÄ±tÄ± bulunan (B) ek MTVâ€™nin mÃ¼kellefi olacak. (C), adÄ±na kayÄ±t ve tescilli otomobilini 21 AÄŸustos 2023â€™te (D)â€™ye devretmiÅŸtir. Devir iÅŸlemi 7456 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten sonra yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan (D) ek MTVâ€™nin mÃ¼kellefi olmayacak.

4/4EK MTV KÄ°MLER Ã–DEYECEK

EK MTV KÄ°MLER Ã–DEYECEK?

Motorlu TaÅŸÄ±tlar Vergisi (MTV), 2023 yÄ±lÄ± sonuna kadar yeni tescil edilecek araÃ§lar ve mevcut trafiÄŸe kayÄ±tlÄ± araÃ§lar iÃ§in iki katÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

2023 yÄ±lÄ±nda bir kereye mahsus olmak Ã¼zere ek Motorlu TaÅŸÄ±tlar Vergisi Ã¶denecek. Ek MTV, aracÄ±n sÄ±fÄ±r ya da trafiÄŸe kayÄ±tlÄ± olmasÄ± fark etmeksizin, tÃ¼m araÃ§lara uygulanacak.

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