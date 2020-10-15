EBA canlı ders giriş ekranı: TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayımlandı

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı her hafta güncel olarak yayımlanıyor. EBA TV canlı dersleri öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. 12 Ekim’den itibaren 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerinde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütülüyor. İşte EBA canlı ders giriş ekranı ve ders programları