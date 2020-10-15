EBA canlı ders giriş ekranı: TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayımlandı
EBA TV canlı dersleri öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. EBA ve TRT EBA TV üzerinden canlı dersler veriliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bazı dersler yüz yüze işlenecek, bazı dersler de TRT EBA kanalları, dijital eğitim platformu EBA ve canlı dersler kanalıyla yürütülecek. İşte EBA canlı ders giriş ekranı ve TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı
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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı her hafta güncel olarak yayımlanıyor. EBA TV canlı dersleri öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. 12 Ekim’den itibaren 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerinde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütülüyor. İşte EBA canlı ders giriş ekranı ve ders programları