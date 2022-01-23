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Düzce'de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var

#Düzce#Zincirleme Kaza#Kar Yağışı

Kar yağışının etkili olduğu Düzce'de TIR ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya 36 aracın karıştığı ve 25 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza anında orada bulunan CNN Türk editörü Esra Emral, "Her şey gözümün önünde yaşandı. Gerçekten korkunç bir andı. Sadece o kazayı görmem bile benim oturup ağlamama yetti. Gerçekten çok sayıda yaralı var, İnsanlar ciddi anlamda panik olmuş durumda. Zonguldak yönü açıldı fakat İstanbul yönüne yol şu anda tamamen kapanmış durumda" dedi.

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4/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
5/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
6/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
7/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
8/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
9/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
10/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
11/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
12/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
13/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
14/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
15/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
16/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
17/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
18/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
19/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
20/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
21/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
22/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
23/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
24/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
25/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
26/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
27/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
28/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
29/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
30/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
31/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
32/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
33/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
34/34Düzcede çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
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#Düzce#Zincirleme Kaza#Kar Yağışı