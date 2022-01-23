Düzce'de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var

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Kar yağışının etkili olduğu Düzce'de TIR ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya 36 aracın karıştığı ve 25 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza anında orada bulunan CNN Türk editörü Esra Emral, "Her şey gözümün önünde yaşandı. Gerçekten korkunç bir andı. Sadece o kazayı görmem bile benim oturup ağlamama yetti. Gerçekten çok sayıda yaralı var, İnsanlar ciddi anlamda panik olmuş durumda. Zonguldak yönü açıldı fakat İstanbul yönüne yol şu anda tamamen kapanmış durumda" dedi.