Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman? İşte Dünya Kadın Hakları mesajları ve sözleri…
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye’deki Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verildiği gün, her yıl Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanıyor. Dünya Kadın Hakları Günü‘nün anlam ve önemini dile getirmek isteyenler, sosyal medyada hesaplarından paylaşımda bulunuyor. Peki, Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman? İşte Dünya Kadın Hakları mesajları ve sözleri…
Kadın Hakları Günü olarak kutlanan 5 Aralık tarihinin temelini Olympe de Gouges'un 1791'deki Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi'ne dayanmaktadır.
5 Aralık 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verildi.5 Aralık 1934 tarihinde “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabulü ile her yıl “Kadın Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.
Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan bu anlamlı gün “Kadınlara seçme ve seçilme hakkı” tanınmasıyla daha da anlamlı bir gün haline gelmiştir.
5 Aralık 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verildi.5 Aralık 1934 tarihinde “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabulü ile her yıl “Kadın Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.
Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan bu anlamlı gün “Kadınlara seçme ve seçilme hakkı” tanınmasıyla daha da anlamlı bir gün haline gelmiştir.
"Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyor, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyoruz."
"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” Mustafa Kemal Atatürk
"Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi ve Dünya Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun. "
"5 Aralık 1934 tarihinde batılı ülkelerin kadınlarından önce Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kullanmasını sağlayan ileri görüşlü ve feraset sahibi Atatürk’ü rahmetle anıyorum."
"Kadınların daha eşit ve daha güvende olacağı bir dünya dileği ile Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. #5AralıkDuenyaKadınHakları"un!"
"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” Mustafa Kemal Atatürk
"Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi ve Dünya Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun. "
"5 Aralık 1934 tarihinde batılı ülkelerin kadınlarından önce Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kullanmasını sağlayan ileri görüşlü ve feraset sahibi Atatürk’ü rahmetle anıyorum."
"Kadınların daha eşit ve daha güvende olacağı bir dünya dileği ile Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. #5AralıkDuenyaKadınHakları"un!"
"Kadınları geride bırakan bir toplum, geride kalmaya mahkumdur. Mustafa Kemal ATATÜRK 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun."
"“Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk
"Kadınların özgür ve eşit haklara sahip olduğu bir dünya umuduyla 5 Aralık Kadın Hakları Günü” kutlu olsun."
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygı, rahmetle anıyorum. Kadın güçlü olursa aile, toplum ve ülke güçlü olur."
"Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını miras bıraktığı Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun.
"“Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk
"Kadınların özgür ve eşit haklara sahip olduğu bir dünya umuduyla 5 Aralık Kadın Hakları Günü” kutlu olsun."
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygı, rahmetle anıyorum. Kadın güçlü olursa aile, toplum ve ülke güçlü olur."
"Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını miras bıraktığı Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun.