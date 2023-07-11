DUL VE YETİM MAAŞ ZAMMI 2023 TABLOSU || Temmuz dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz ara zammı dul ve yetim maaş hesaplaması!

DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023 NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Son olarak en düşük emekli maaşı alt sınırı 7.500 liraya yükseltildi. Ara zam ile birlikte en düşük %50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar %75 olurken 5.625 liraya yükseldi.

En düşük emekli maaşı üzerinden yetim (ölüm) aylığı alanların maaşı ise en düşük 1.875 lira oldu. Henüz SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak Temmuz zam oranları belli olmadı. Maaş zamlarına göre dul ve yetim aylığı ödemeleri belirlenecek.

Örneğin en düşük emekli maaşının %30 zamlanması durumunda mevcut maaş 2.250 lira artarak 9.750 lira olacak. %50 hisse oranında dul ve yetim aylığı alanların maaşı 4875 lira olacak. %75 oranında dul aylığı alanların maaşı 7.312 liraya ulaşacak.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-zamli-emekli-maaslari-maas-maas-tum-liste-ssk-bagkur-tarim-emeklisi-2023-zamli-emekli-maas-tablosu-guncel-tutarlar-42296996