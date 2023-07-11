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DUL VE YETİM MAAŞ ZAMMI 2023 TABLOSU || Temmuz dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz ara zammı dul ve yetim maaş hesaplaması!

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#Dul Ve Yetim Maaşı Temmuz#Dul Ve Yetim Maaşı Ne Kadar Oldu#Dul Ve Yetim Maaşı Zammı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 13:27

Dul ve yetim aylığı alanlar, temmuz emekli ve memur maaşı zammı ile birlikte güncellenen tutarları merak ediyorlar. Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına emekli maaşı baz alınarak yatırılıyor. Sigortalının eşinin herhangi bir geliri olmaması durumunda %50 veya %75 oranında dul ve emekli aylığı alabiliyor. Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2023 tablosu bu bağlamda merak ediliyor. Son olarak en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7.500 liraya yükselirken maaşını alt sınırdan vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen dul ve yetim maaşı artmıştı. Peki Temmuz zammı dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz ara zammı dul ve yetim maaş hesaplaması!

1/6DUL VE YETİM MAAŞ ZAMMI 2023 TABLOSU || Temmuz dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, kaç TL Temmuz ara zammı dul ve yetim maaş hesaplaması

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığından aylık alanların alacağı enflasyon farkı yüzde 19.77 oldu. Dul ve yetim aylığı ödemesi, şartları sağlayan vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına ödeniyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken sigortalının çocuğu yoksa ve eşinin herhangi bir sigorta kurumundan geliri gözükmüyorsa bu oran %75’e yükseliyor. Vefat eden kişinin ardından geride kalan kız ve erkek çocukları için SGK tarafından yardım amaçlı ödenen paraya ise yetim aylığı veya diğer bir adıyla ölüm aylığı olarak biliniyor. Çocuklara ödenen hisse oranı ise %25 olabiliyor. Peki, dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşı temmuz zammı 2023 tablosu haberimizde...

2/6DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023 NE KADAR OLACAK

DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023 NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Son olarak en düşük emekli maaşı alt sınırı 7.500 liraya yükseltildi. Ara zam ile birlikte en düşük %50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar %75 olurken 5.625 liraya yükseldi.

En düşük emekli maaşı üzerinden yetim (ölüm) aylığı alanların maaşı ise en düşük 1.875 lira oldu. Henüz SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak Temmuz zam oranları belli olmadı. Maaş zamlarına göre dul ve yetim aylığı ödemeleri belirlenecek.

Örneğin en düşük emekli maaşının %30 zamlanması durumunda mevcut maaş 2.250 lira artarak 9.750 lira olacak. %50 hisse oranında dul ve yetim aylığı alanların maaşı 4875 lira olacak. %75 oranında dul aylığı alanların maaşı 7.312 liraya ulaşacak.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-zamli-emekli-maaslari-maas-maas-tum-liste-ssk-bagkur-tarim-emeklisi-2023-zamli-emekli-maas-tablosu-guncel-tutarlar-42296996

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