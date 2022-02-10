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Doğalgaz yardımı başvurusu E-Devlet üzerinden nasıl yapılır? Doğalgaz desteği detayları

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Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek. Destek ödemesi, hak sahibinin PTT kartına yatırılacak. Başvuran faturasını götürerek PTT’den ödemesini alabilecek. Doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman yapılır? İşte, o detaylar

1/4Doğalgaz yardımı başvurusu E-Devlet üzerinden nasıl yapılır Doğalgaz desteği detayları

Doğalgaz desteği başvurusu ve şartları, faydalanmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Doğalgaz yardımı başvurusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından E-Devlet ve sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla müracaat üzerine alınacak. Hanelere yıllık 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanacağını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Peki, E-Devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı

2/4DOĞALGAZ DESTEĞİ DETAYLARI

DOĞALGAZ DESTEĞİ DETAYLARI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, desteğin illerin sıcaklık ihtiyacına göre yapılacağını söyledi. “Erzurum’daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege’deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil” diyen Yanık, “O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksit ile yapacağız bu ödemeleri. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün 2 katından fazla hane sayısı bu. Sadece kömür alan hanelere değil yani. Senelik 3 milyar liraya yakın bir destek öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

3/4Doğalgaz yardımı başvurusu E-Devlet üzerinden nasıl yapılır Doğalgaz desteği detayları

Yanık, “Isınma desteği hakkı olan vatandaşlarımızın bir kısmı bunu kömür olarak kullanıyorlar. Bunun bir kısmı da doğalgaz olarak bu ısınma desteğinden yararlanmak istedi. Alt yapısı mümkün olan yerlerde bunu sağlayabileceğimizi fark ettik. Bununla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte süreci başlatıp çalışmanın sonuna doğru geldik” açıklamasında bulundu.

4/4E-DEVLET DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

E-DEVLET DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

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