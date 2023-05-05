DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ? Bu ay doğalgaz bedava mı olacak? EPDK ve Resmi Gazete kararı

DOĞALGAZ BU AY BEDAVA MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı.



Bayramdan sonra harekete geçtiklerini kaydeden Dönmez, “Doğalgaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor. Ancak şunu net söyleyebilirim. 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmayacak. Ancak sehven okuma yapılmışsa da fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istenildi” diye konuştu. Dönmez, bu süreç için abonelere fatura gideceğini belirterek, “Faturada kullanım miktarı, tutarı görünecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda ‘sıfır’ yazacak ve diyecek ki; ‘Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun.’ Ardından da 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirim uygulamaya girecek” diye konuştu.