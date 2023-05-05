Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ? Bu ay doğalgaz bedava mı olacak? EPDK ve Resmi Gazete kararı

Güncelleme Tarihi:

#Doğalgaz#Doğalgaz Ücretsiz Mi#Doğalgaz Bedava Mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:49

Ücretsiz doğalgaz için karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 ay boyunca konutlarda ücretsiz doğalgaz verileceğini açıklamıştı. Erdoğan, 1 yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazın ücretsiz verileceğini duyurmuştu. Peki, ücretsiz doğalgaz ne zaman başladı ve fatura çıkacak mı? İşte, o detaylar

1/3DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ Bu ay doğalgaz bedava mı olacak EPDK ve Resmi Gazete kararı

Doğalgazın ne zaman bedava verileceği, Mayıs ayına girilmesiyle birlikte son günlerin en çok araştırılan konularından oldu. Ücretsiz doğalgaz müjdesinin üzerinden geçen kısa sürenin ardından Resmi Gazete detayları belli oldu. Karadeniz'den çıkarılan doğalgaz münasebetiyle ilk ay doğalgazın bedava olacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili kararı imzalayarak Resmi Gazete'de yayımladı. Açıklama sonrası bedava doğalgazın hangi tarihlerde verileceğin gündeme geldi. Enerji Bakanı Dönmez ise faturanın çıkıp çıkmayacağı hakkında açıklama yaptı. Peki, bu ay doğalgaz faturası gelmeyecek mi, doğalgaz bedava mı olacak? İşte, bedava doğalgaz hakkında bilgiler

2/3DOĞALGAZ BU AY BEDAVA MI

DOĞALGAZ BU AY BEDAVA MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bayramdan sonra harekete geçtiklerini kaydeden Dönmez, “Doğalgaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor. Ancak şunu net söyleyebilirim. 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmayacak. Ancak sehven okuma yapılmışsa da fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istenildi” diye konuştu. Dönmez, bu süreç için abonelere fatura gideceğini belirterek, “Faturada kullanım miktarı, tutarı görünecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda ‘sıfır’ yazacak ve diyecek ki; ‘Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun.’ Ardından da 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirim uygulamaya girecek” diye konuştu.

3/3DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ Bu ay doğalgaz bedava mı olacak EPDK ve Resmi Gazete kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğalgaz#Doğalgaz Ücretsiz Mi#Doğalgaz Bedava Mı