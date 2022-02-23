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Doğal gaz yardımı başvuru şartları nedir? E-Devlet'ten doğal gaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte son tarih ve detaylar

#Doğalgaz Yardımı#Doğalgaz Desteği#Doğalgaz Yardımı Başvuru

Doğalgaz yardımı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Doğalgaz yardımı için 81 ilde bulunan vatandaşlar başvuru yapabiliyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvuruların alınmaya başladığını duyurdu. Bakan Yanık son açıklamasında 216 bin kişinin başvurduğunu açıkladı. Peki, doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

1/5Doğal gaz yardımı başvuru şartları nedir E-Devletten doğal gaz yardımı başvurusu nasıl yapılır İşte son tarih ve detaylar

Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık doğalgaz yardımı için 216 bin kişinin başvurduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar doğal gaz yardımı başvuru şartları ve başvuru detaylarını araştırıyor.

2/5Doğal gaz yardımı başvuru şartları nedir E-Devletten doğal gaz yardımı başvurusu nasıl yapılır İşte son tarih ve detaylar

Doğalgaz desteği başvuruları bakanlık tarafından sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak yapılıyor. Mart ayında gerçekleştirilecek olan ödemelerde 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği gerçekleştirilecek.

3/5DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek.' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız.’ dedi.

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4/5DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU DETAYLARI NELERDİR

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU DETAYLARI NELERDİR?

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, desteğin illerin sıcaklık ihtiyacına göre yapılacağını söyledi. “Erzurum’daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege’deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil” diyen Yanık, “O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksit ile yapacağız bu ödemeleri. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün 2 katından fazla hane sayısı bu. Sadece kömür alan hanelere değil yani. Senelik 3 milyar liraya yakın bir destek öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

5/5Doğal gaz yardımı başvuru şartları nedir E-Devletten doğal gaz yardımı başvurusu nasıl yapılır İşte son tarih ve detaylar

Yanık, “Isınma desteği hakkı olan vatandaşlarımızın bir kısmı bunu kömür olarak kullanıyorlar. Bunun bir kısmı da doğalgaz olarak bu ısınma desteğinden yararlanmak istedi. Alt yapısı mümkün olan yerlerde bunu sağlayabileceğimizi fark ettik. Bununla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte süreci başlatıp çalışmanın sonuna doğru geldik” açıklamasında bulundu.

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