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Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz desteği nasıl alınır? İşte bu kapsamda bilgiler

#Doğal Gaz Desteği#Doğal Gaz Desteği Başvuru

Doğal gaz desteği ödemeleri vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Gelir düzeyi düşük vatandaşlar için uygulanacak doğal gaz desteği ödemesinin detayları sorgulanıyor. Peki, doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

1/3Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır Doğal gaz desteği nasıl alınır İşte bu kapsamda bilgiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kömür yardımı alan hanelerden isteyenlerin bunu doğal gaz olarak da kullanabilmelerini sağlayacak düzenleme tamamlandı. Doğalgaz desteğinden yaklaşık 4 milyon hane yararlanacak." dedi. Bu gelişmenin ardından doğal gaz desteği hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, "Doğal gaz desteği nasıl alınır?" sorusunun yanıtı...

2/3ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK

ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Elektrik tüketim desteği programı kapsamında son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamının kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de genişletiyoruz. 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha bu kapsama alıyoruz.

Kömür yardımı alan hanelerde isteyenlerin bunu doğalgaz alarak da alabilmelerini sağlayan paket hazırlanmakta. Doğalgaz desteğinden yaklaşık 4 milyon hane yararlanacak.

Türkiye ekonomi Modeli çerçevesinde hazırlıklarını sürdürdüğümüz çalışmaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için gereken her tedbiri alıyoruz.

3/3DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız” dedi.

Bakan Yanık, daha önce yaptığı açıklamada "Biz çalışıyoruz, programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah eğer mümkün olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Doğal gaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlarımıza katkısı açısından doğalgaz desteğimize çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

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