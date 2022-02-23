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DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI: e Devlet doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? E Devlet kaydı olmayanlar için başvuru yöntemi

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Doğal gaz desteği başvuruları 18 Şubat Cuma günü itibariyle başladı. Doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek. Peki, e Devlet doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte e Devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı...

1/4DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI: e Devlet doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır E Devlet kaydı olmayanlar için başvuru yöntemi

Doğal gaz yardımı başvuru detayları belli oldu. Doğalgaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

2/4DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI: e Devlet doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır E Devlet kaydı olmayanlar için başvuru yöntemi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik doğalgaz desteği için başvurular tamamlandıktan sonra ödemeler mart ayının ikinci haftasından sonra verilecek.

3/4DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI: e Devlet doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır E Devlet kaydı olmayanlar için başvuru yöntemi

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/4BAKAN YANIK’IN DOĞAL GAZ DESTEĞİ AÇIKLAMALARI

BAKAN YANIK’IN DOĞAL GAZ DESTEĞİ AÇIKLAMALARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği ile ilgili bilgilendirmede bulunmuştu.

Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz Destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:“Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.”

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