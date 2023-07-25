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DİRİ FAY HATTI HARİTASI (MTA) || Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte Türkiye deprem risk haritası

Güncelleme Tarihi:

#Diri Fay Hattı#MTA#Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor Mu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 11:23

AFAD'ın verilerine göre saat 08.44'te Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Adana'da artçı depremler devam ederken, deprem Kayseri, Gaziantep, Mersin başta olmak üzere çevre illerden hissedildi. Bu durum yeniden fay hattı haritası MTA verilerini gündeme getirdi. Vatandaşlar,"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna hız kazandırdı. Adana ve civarında üç fay hattı dikkat çekiyor. Ecemiş Fay Zonu, Karaisalı-Karsantı Fay Zonu ve Karataş-Osmaniye Fay Zonu bulunan Adana üçüncü derece riskli iller arasında yer almaktadır. Peki, fay hattı nereden geçiyor? Türkiye diri fay hatları nerelerden geçiyor? İşte Türkiye deprem risk haritası...

1/4DİRİ FAY HATTI HARİTASI (MTA) || Evimin altından fay hattı geçiyor mu İşte Türkiye deprem risk haritası

MTA diri fay hattı haritası sabah gerçekleşen depremlerin ardından merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. Saat 08.44’de gerçekleşen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Adana’da ufak çaplı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. İki tane 2.5 büyüklüğünde ve 4.4 büyüklüğünde yeni deprem yaşanırken vatandaşlar, Türkiye deprem risk haritasını inceliyor. Peki, evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte MTA diri fay hattı haritası...

2/4TÜRKİYE FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI

TÜRKİYE FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI

MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

MTA'nın resmi sayfasında yer alan ekranla harita üzerinde bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın sol köşesinde bulunan 'Faylar' sekmesine tıklayarak evinizin altından fay hattının geçip geçmediği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

MTA FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

3/4TÜRKİYE DEPREM DİRİ FAY HARİTASI

TÜRKİYE DEPREM DİRİ FAY HARİTASI

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

AFAD TÜRKİYE FAY HATTI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

4/41. 2. 3. DERECE VE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ

1. 2. 3. DERECE VE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ

Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt..

İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az riskli bölgeler; Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

 

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#Diri Fay Hattı#MTA#Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor Mu